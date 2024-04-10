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Haberler Göztepe Adım adım Süper Lig'e

Adım adım Süper Lig'e

İzmir ekibi bitime 5 maç kala en yakın rakibinin 9 puan önünde yer alırken oyuncular, teknik heyet ve taraftar şampiyonluk ateşini yaktı.

HABER MERKEZİ
Adım adım Süper Lig’e

Trendyol 1. Lig'de bu sezon sergilediği performansla Süper Lig'i çok istediğini ispatlayan Göztepe, önceki akşam aldığı Erzurum galibiyetiyle Türkiye'nin en üst düzey ligine doğru dev bir adım attı. Evinde rakibini farklı yenerek iddiasını kanıtlayan sarı-kırmızılılar bitime 5 maç kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. basamaktaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik ekip kritik galibiyetin coşkusunu taraftarlarla doyasıya yaşadı.

STOILOV'LA ŞAHA KALKTI

Son olarak 2021-2022'de Süper Lig'de boy gösteren Göz-Göz, o sezon küme düşme acısı yaşadı. Ardından yönetimsel olarak yeni bir yapılanmaya giren sarı-kırmızılılar geçen sezon 1. Lig'de adını Play-Off'lara yazdırma başarısı gösterdi. Ancak sevinci uzun sürmeyen Göztepe, Play-Off çeyrek finalinde Bodrum FK'ya elenerek Süper Lig hayallerini 1 sene erteledi. Bu sezon ise özellikle teknik direktör Stoilov'un göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan İzmir ekibi hedefine çok yaklaştı.

STOİLOV: HER ŞEY BİTMEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Bulgar çalıştırıcı, "Büyük bir baskı altında oynadık çünkü bu maçın ne kadar kritik olduğunu biliyorduk. Maçın ilk devresinde kalite iyi değildi. Ancak kazandığımız 3 puan bizi rakiplerimizin önüne geçirdi. Süper Lig hedefimize biraz daha yaklaştık. Fakat her şey bitmedi. Bazıları bizim artık Süper Lig'de olduğumuzu düşünebilir. Buna asla katılmıyorum" dedi.

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