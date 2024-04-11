Göztepe ile ilk heyecan

Birinci Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göztepe, iki yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmaya çok yaklaştı. Göz-Göz, teknik direktör Stanimir Stoliov ile 2. yarıdaki performansıyla müthiş bir performans sergilerken, kadroda yer alan 20 futbolcuyu da farklı bir heyecan sardı. Mevcut kadrosunda 27 isim barındıran Göz-Göz'de, tam 20 futbolcu daha önce kariyerlerinde lig şampiyonluğu yaşamadı.

YEDİ OYUNCU KUPA KAZANDI

Yabancı oyuncuların neredeyse hepsi şampiyonluk sevincini ilk kez tatmaya hazırlanırken, tamamı yerlilerden oluşan tam 7 isim ise daha önce farklı takım ve liglerde kupa kaldırmayı başardı. Kaleciler Mateusz Lis, Arda Özçimen ve genç Yiğit Zorluer, oyuncular Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Heliton, Ege Yıldırım, Yalçın Kayan, Billal Messaoudi, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, Turgay Gemicibaşı, İzzet Malak, Ensarn Aksakal, Kenneth Mamah, Mame Diouf, Pascal Lundqvist ve Romulo ilk kez Göztepe ile şampiyonluk kutlamaya hazırlanıyor.

1. LİG'DE ÜÇ İSİM GÜLDÜ

Buna karşılık Ogün Bayrak; Kırşehir ile 3. Lig'de, İsmail Köybaşı; birer kez Beşiktaş ve Trabzon ile Süper Lig'de, Atınç Nukan; Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel; Galatasaray ile Süper Lig, Samsun ile geçen sezon 1. Lig'de, Ahmet Ildız Pendik ile yine geçen yıl 1. Lig Play-Off Finali'nde, Kubilay geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez ligde şampiyonluk yaşadı.

DUBLE YAPACAKLAR

Geçen sezon da Malmö'de şampiyon olan Nielsen'in yanı sıra Fıratcan, Celil ve Kubilay da bu kez Göztepe formasıyla üst üste ikinci kez 1. Lig şampiyonluğunu elde edecek.

11 FUTBOLCU 'SÜPER' OLACAK

Göztepe'de mevcut kadroda 27 kişiden 16'sı daha önce farklı takımlarda ve farklı sürelerde Süper Lig'de mücadele ederken, 11 futbolcu ilk kez Türkiye'nin devler arenasında boy gösterecek. Ogün, Heliton, Messaoudi, Dennis, Mamah, Lundqvist ve Romulo'ya ek olarak gençlerden Yiğit, Ege, İzzet ve Ensar kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'e adım atacak.

KUPA CANAVARI LASSE NİELSEN

Göztepe'ye sezon başında İsveç temsilcisi Malmö'den transfer olan Lasse Nielsen kariyerinde 7 kez şampiyonluk yaşadı. Belçika'da Gent ekibiyle birer kez lig ve kupa şampiyonluğunu tadan Danimarkalı savunmacı İsveç'te Malmö formasıyla ise 4 lig, bir de İsveç Kupası kazandı. Nielsen, bu sezon Göztepe'nin mutlu sona ulaşması halinde üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.