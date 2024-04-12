Göztepe’de İsmail şoku

TRENDYOL 1. Lig'de sergilediği performansla Süper Lig'e çok yaklaşan Göztepe, yeni bir sakatlık şokuyla sarsılıyor. İkinci devre peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sıkıntı yaşayan Göz-Göz, şimdi de takımın kaptanı ve tek sol beki 34 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasıyla yara aldı.

TARKAN OYNAYACAK

Şampiyonluğa sayılı karşılaşması kalan İzmir ekibinde bu sezon başında sakatlığı nedeniyle 9 hafta forma giyemeyen Köybaşı'nın antrenmanda arka adalesinden sakatlandığı ve bitime 5 maç kala sezonu kapattığı öğrenildi. Son oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyen tecrübeli sol bekin Tuzlaspor, Giresunspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade edilirken, yerine bu süreçte Tarkan Serbest'in forma giymesi bekleniyor. Geçen sezondan bu yana Göztepe forması giyen İsmail bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 karşılaşmada 3 gol pası verdi.

KOZU ROMULO OLDU

BİTİME 5 maç kala Süper Lig'in kapısını aralayan Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso performansıyla İzmir ekibinin en büyük hücum kozu haline geldi. Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralanan 22 yaşındaki golcü, kısa süre içinde Göz-Göz'e uyum sağlarken, 8 maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı.