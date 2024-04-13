  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de sol bek krizi

Göztepe'de sol bek krizi

Kaptan İsmail Köybaşı’nın sakatlığı nedeniyle defansın solunda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, Tarkan'ı stoper oynatarak Ümit Akdağ'ı beke çekecek

DOĞANCAN BİNGÖL
Göztepe’de sol bek krizi

TRENDYOL 1. Lig'de Süper Lig için gün sayan Göztepe'de sol bek krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı ifade edilen İsmail Köybaşı yerine herhangi bir alternatif oyuncu olmaması teknik ekibi sıkıntıya soktu. İsmail'in yedeği sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'in şok bir şekilde devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olması nedeniyle elinde alternatif bir isim bulunmayan teknik direktör Stanimir Stoilov, bitime 5 maç kala farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.

STOİLOV'DAN ZORUNLU ROTASYON

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov'un geçtiğimiz hafta oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında yaptığı zorunlu rotasyonu yarın oynanacak Tuzlaspor karşısında da sürdürmeyi planladığı ifade edildi. Stoilov'un Tarkan Serbest'i sol stoper başlatarak sol beke Ümit Akdağ'ı yerleştireceği ve bu şekilde bir oyun kurgulayacağı kaydedildi. Sarıkırmızılı ekip Süper Lig biletini kapmak için toplaması gereken 7 puanı bu oyun stratejisi ile elde edeceği gelen haberler arasında. Ayrıca, uzun süredir istikrarlı bir forma şansı bulamayan Tarkan'ın yaşanan bu sıkıntı kendisini göstermesi için fırsat olarak görülüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA