TRENDYOL 1. Lig'de Süper Lig için gün sayan Göztepe'de sol bek krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı ifade edilen İsmail Köybaşı yerine herhangi bir alternatif oyuncu olmaması teknik ekibi sıkıntıya soktu. İsmail'in yedeği sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'in şok bir şekilde devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olması nedeniyle elinde alternatif bir isim bulunmayan teknik direktör Stanimir Stoilov, bitime 5 maç kala farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.

STOİLOV'DAN ZORUNLU ROTASYON

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov'un geçtiğimiz hafta oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında yaptığı zorunlu rotasyonu yarın oynanacak Tuzlaspor karşısında da sürdürmeyi planladığı ifade edildi. Stoilov'un Tarkan Serbest'i sol stoper başlatarak sol beke Ümit Akdağ'ı yerleştireceği ve bu şekilde bir oyun kurgulayacağı kaydedildi. Sarıkırmızılı ekip Süper Lig biletini kapmak için toplaması gereken 7 puanı bu oyun stratejisi ile elde edeceği gelen haberler arasında. Ayrıca, uzun süredir istikrarlı bir forma şansı bulamayan Tarkan'ın yaşanan bu sıkıntı kendisini göstermesi için fırsat olarak görülüyor.