Süper lig aşkına

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için geri sayıma başlayan Göztepe, bugün Tuzlaspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Erzurumspor'u evinde 3-0 yenerek bitime 5 maç kala Süper Lig'e dönüşünü ilan etmeye çok yaklaşan Göztepe, şampiyonluk mücadelesinde hayati derece önemli birkarşılaşmada terleyecek.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Mehmet Ali Özer yönetecek Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

Göz-Göz'de sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı sezonu kapattı, Doğan iyileşirken, Ahmed Ildız'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sezon boyunca deplasman tribünlerini hıncahınç dolduran 12. adam, Tuzla yönetiminin misafir taraftarlara bilet fiyatlarını kişi başı bin 500 TL olarak belirlemesi nedeniyle bu karşılaşmada olamayacak.

STOİLOV İLE MÜTHİŞ GRAFİK

Lider Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkışını geçen hafta ilan ettiği ligde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde müthiş bir form grafiği yakalayan Göztepe son 5 haftaya 59 puanla en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi. Rakiplerinin alacağı sonuçları da takip edecek sarı-kırmızılı ekibin rakiplerinin olası bir puan kaybında 2 hafta içinde Süper Lig'e çıkışını garantileme şansı bulunuyor.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve ateş hattında konumlanan Tuzlaspor ise 31 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.

MAMAH SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR

SARI-KIRMIZILI ekibin attığı 5 gol ile en skorer isimleri arasında bulunan sağ kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah, ligin ikinci yarısında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İlk devre Şanlıurfa, Keçiörengücü, Giresun (2) ve Eyüpspor filelerini havalandıran Mamah, ikinci devre yedeğe çekilince sessizliğe büründü.