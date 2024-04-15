Göztepe idare etti

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren Göztepe, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor ile berabere kaldı: 1-1. 24'te ceza sahası içinde Messaoudi vurdu, kaleci Kurtuluş son anda tokatlayarak topu kornere çeldi. 31. dakikada Togui sağ kanattan ceza sahası içine girerek topu penaltı noktasına gönderdi, vuruşunu yapan Hikmet meşin yuvarlağı az farkla üstten auta yolladı. 39. dakikada Celil, Romulo'ya çıkardı. Topla penaltı noktası üzerinde buluşan Romulo rakiplerini geçerek şutunu kullandı. Tuzlaspor kalecisi Kurtuluş'un müdahalesine rağmen kaleye yönelen topu Gökhan ise son anda çizgiden çıkartarak golü önledi.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

58'de Tuzla atağında Stankovski ceza yayı üzerinden topu içeri gönderdi. Yalçın'a çarpan top Togui'nin önünde kaldı. Deneyimli oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-0. 63'te Lundqvist sağ kanatta topla buluşarak ilerledi. Taç çizgisine yakın dar açıdan içeriye çevirdiği top kaleye yönelip ağlarla buluştu: 1-1. 72'de Lundqvist'in kullandığı serbest vuruşta auta gitti. 90+1'de Ümit'in pasında Romulo kaleciyi geçemedi. Maç 1-1 eşitlikle bitti.

CEPTEN YEDİ

Birinci Lig'de 3'te 3 yaparak ikinci sırada avantajlı konuma geçen Göz-Göz, son 4 maçta sadece tek yenilgi alarak cepten yedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte evinde Keçieröngücü ile berabere kalıp deplasmanda Kocaeli'ne yenilirken, geçen hafta sahasında aldığı Erzurum galibiyetinin ardından dün de deplasmanda Tuzla ile berabere kalarak toplamda 7 puan kaybetti.

BİLET FİYATLARI KATILIMI ETKİLEDİ

Göztepe'nin deplasmanda Tuzlaspor ile oynadığı kritik maçta ev sahibi yönetimin uyguladığı bilet politikası tribünleri etkiledi. Tuzla yönetiminin deplasman tribünü bilet fiyatlarını bin 500 TL olarak belirlemesi nedeniyle sarıkırmızılı taraftarların büyük çoğunluğu maça gidemedi. Buna rağmen az sayıda Göztepe taraftarı statta yerini alırken, ev sahibi Tuzla taraftarı azınlıkta kaldı.

STANİMİR STOİLOV 'İSTİKRAR'I SEÇTİ

Göztepe'nin başarılı teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor karşılaşmasında yine istikrarı seçti. Bulgar teknik adam geçen hafta Erzurumspor maçında 3-0'lık sonuçla galip gelen kadroyu korudu. İsmail Köybaşı'nın ameliyat olması nedeniyle sol bekte yine Ümit forma giyerken sakatlıktan çıkan Ahmed Ildız ve Doğan Erdoğan ise yedek soyunup süre alamadı. Teknik direktör Stoilov yine ileri uçta Romulo ve Messaoudi'yi değerlendirdi.