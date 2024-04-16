Trendyol 1. Lig'de Süper Lig ateşini yakarak iyice havaya giren Göztepe, kaçana yanıyor. Son 4 haftada 7 puan kaçıran ve şampiyonluğu erken ilan etme şansını önümüzdeki haftalara bırakan Göz-Göz, performans olarak düşüşe geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce taraftarı önünde Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Ardından direkt rakibi Kocaelispor ile 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılarak büyük üzüntü yaşadı. Evinde geçen hafta Erzurumspor FK'yı yenerek nefeslenen İzmir temsilcisi, geçtiğimiz gün gurbette Tuzlaspor ile berabere kalarak Süper Lig ateşini yakma fırsatını bu haftalık tepti. İzmir ekibi, bu karşılaşmalardan 7 puanı kaçırmasaydı şampiyonluk marşlarını söylemeye başlamış olacaktı.

"GOLLER ŞANS ESERİYDİ"

2025'te kuruluşunun 100. yılını Süper Lig'de geçirmeye çok yaklaşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kendi oyunlarını üst seviyede oynayamadıklarını belirten Bulgar teknik adam, " istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını biran önce toparlanarak hedefe dönmeleri gerektiğini söyledi.

LUNDQVIST'TEN JENERİKLİK GOL

GÖZTEPE'NİN ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsveçli forvet Ramon Pascal Lundqvist, Tuzlaspor deplasmanında takımı geriye düşünce oyuna girip sahaya adım atar atmaz jeneriklik bir golle beraberliği getirdi. Sarı-kırmızılı ekip 58. dakikada yenik durumu düştükten sonra teknik direktör Stoilov hemen 2 değişiklik birden yaparken, 61'de oyuna giren Lundqvist, 63'üncü dakikada sağ köşeden müthiş bir gol attı. İsveçli futbolcunun ceza sahası dışı çaprazından orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu. Göztepe'de yedek kalmasına rağmen takımına hayati öneme sahip 1 puanı getiren İsveçli oyuncu toplamda 3 gole ulaştı.

STOILOV TEMKİNLİ

HENÜZ Süper Lig'e çıkışlarını matematiksel olarak garantilemediklerini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Geçen hafta da söylemiştim henüz hiçbir şey bitmedi. Çok motive ve hırslı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugün çok daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz ama sadece 45 dakika bunun için yeterli değil" dedi.