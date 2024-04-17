Süper lig çok yakın

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalıp bitime 4 maç kala 60 puanla 2. sıradaki yerini koruyan Göztepe'de erken şampiyonluğun hesapları yapılıyor. Sarı-kırmızımlılar, önceki gün Sakaryaspor'un dış sahada Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalmasının ardından avantajını korurken Süper Lig yarışında artık geri sayıma geçti.

Sezonun bitimine 4 hafta kala Çorum FK ve Kocaeli'nin 8 puan önünde yer alan Göz-Göz, cumartesi günü deplasmanda Giresun'u yenmesi halinde rakiplerinin takılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İzmir ekibi, düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçı kazanması halinde 52'şer puana sahip Çorum FK ve Kocaeli'nin yenilmesini, 51 puanla 5. sırada bulunan Sakaryaspor'un da en az berabere kalmasını bekleyecek.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Bu hafta Çorum sahasında düşme hattının en tepesindeki Adanaspor'la, Kocaeli ise deplasmanda Ümraniye ile oynayacak. Sakarya ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Tüm takımların maçını kazanması halinde ise Göz-Göz, sonraki hafta Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı G.Birliği'ni yenip rakiplerinin sonucuna bakılmaksızın taraftarı önünde şampiyonluk turu atacak.

İKİ YILLIK HASRET BİTECEK

Göztepe, 5 sezon boyunca mücadele ettiği Süper Lig'den 2021-2022 sezonunda hazin bir şekilde küme düşerken iki yıllık aranın ardından Türkiye'nin en üst lig kategorisine geri dönecek. Göz-Göz geçen sezon Play-Off Çeyrek Finali'nde Bodrum Futbol Kulübü'ne elenerek Süper Lig'in kapısından dönmüştü.

ORTA SAHA AHMED ILDIZ ON BİRE HAZIR

GÖZTEPE'NİN yıldızı Ahmed Ildız, uzun süren sakatlığının ardından on birde forma giymeye hazır. 27 yaşındaki orta saha Urfa maçında sakatlanarak 4 haftadır takımdan ayrı kalmıştı. Ahmed Ildız'ın bu hafta Giresun deplasmanında 11'de göreve başlaması bekleniyor.