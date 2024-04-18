Göztepe duvarı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için geri sayıma geçen Göztepe, ligde gol yemeden en fazla maç tamamlayan ekip oldu. Bu sezon savunma dikkat çekici bir grafik yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rakip hattına adeta duvar ördü. Son 2 sezondur savunmasıyla ön plana çıkan İzmir temsilcisi, bu sene zirveyi gördü. Süper Lig'e yükselmek için sayılı maçı kalan İzmir temsilcisi, bu sezon kalesinde sadece 19 gol görerek 1. Lig'de diğer rakiplerine kıyasla en az geçit veren ekip konumuna yerleşti. Geride kalan 30 maçın 18'inde gol yemeyen Göz-Göz, performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Arka tarafta Taha, Heliton, Tarkan, Ogün, İsmail, Ümit, Neilsen, Atınç gibi önemli isimlerle sezon boyunca barikat ören İzmir ekibi, Ümraniye (D), Altay (D), Manisa FK (D), Adana, Bolu (D), Ş.Urfa, Keçiörengücü (D), Tuzla, Giresun, G.Birliği (D), Altay, Bandırma (D), Manisa FK, Adana (D), Boluspor, Ş.Urfa (D), Keçiörengücü ve Erzurum FK maçlarında rakip forvetlere göz açtırmadı. İzmir ekibini 15 maçta gol yemeyen Erzurumspor FK, 14 maçta kalesini kapatan Bodrum FK takip etti.

GÖZ-GÖZ'DEN GİRESUN'A AKIN

Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresun maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor. Binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizasyonlarına başlandı. Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı bildirildi.

STOİLOV'DAN REHAVET UYARISI

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takıma rehavet uyarısında bulunduğu bildirildi. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildiklerini öğrencilerine hatırlatan Bulgar çalıştırıcının kesinlikle ciddiyetten taviz vermediği kaydedildi. Göztepe'de sezonu kapatan kaptan İsmail Köybaşı ve tedavisi süren Doğan Erdoğan yok.

SARI-KIRMIZILILAR ZİNCİR KIRACAK

Son 4 maçından yalnızca 1 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, Giresunspor karşısında zincir kırmak istiyor. Evinde Keçiörengücü ile berabere kalan ardından gurbette Kocaelispor'a yenilen Göz-Göz, taraftarı önünde Erzurumspor FK'yı mağlup etmişti. Süper Lig'e yükselmesi an meselesi olan İzmir ekibi, son olarak dış sahada Tuzlaspor ile berabere kalmıştı. Bu kötü seriyi sonlandırmak isteyen İzmir temsilcisi, toplayacağı puanlar ile bitime haftalar kala şampiyonluğunu duyurmayı hedefliyor.