Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e direkt çıkmak için gün sayan Göztepe, yarın Giresunspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı camia, taraftarlar ve tüm İzmir, Giresunspor maçına odaklanırken Yeni Asır Gazetesi Spor Yazarı Hayri Ülgen sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig yolculuğu ile önemli yorumlarda bulundu.

Göztepe'yi nasıl tanımlarsınız? Göztepe, gerçekten Türkiye'nin en güzide takımlarından biri ve şu an en zevk veren futbolunu oynuyor. Bu takım sezona şampiyonluk parolasıyla başladı ancak Radomir Kokovic önderliğindeki teknik ekip, oyuncularla beraber bir uyum içerisine giremeyince Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoilov, Göztepe'ye gelerek çok önemli bir işi başardı. Çünkü Stoilov çok çalışkan ve ekibiyle birlikte takımı hemen uyum içerisine alıp başarıyı yakalayan bir hoca oldu. Çok gol pozisyonu veren, çok gol yiyen bir Göztepe'yi öncelikle gol yemeyen tank gibi bir takım haline getirdi. Göztepe'yi gösterdiği performans ve maç ayırt etmeden inanmışlıkla mücadele eden bir takım olarak tanımlıyorum.

Sizce artık Göztepe Süper Lig'de mi? Sarı-kırmızılı ekip oynadığı oyun, attığı gollerle de adım adım ve yavaş yavaş ikinci sıraya kadar oturdu. Göztepe artık Süper Lig'dedir. Hem de alnının akıyla. İçerde ve dışarda gol yemeyerek aldığı puanlar, kendi sahasında taraftarıyla bütünleşip şahlanan bir Göztepe takımı artık Süper Lig'e gelmiştir. Yıllardır özlem içerisinde Süper Lig'de takımı olmayan bir İzmir, Göztepe'nin muhteşem dönüşüyle tekrar eski ışıltılı günlerine kavuşuyor. Unutmayalım ki, Göztepe Adnan Süvari ile UEFA'da yarı finale kadar yükselmiş, Avrupa'da İzmir'in adını duyuran önemli bir takımımız. İzmir ekibi, bu hafta Giresun karşısında taraftarlarıyla beraber mutlu bir Süper Lig yolculuğunu bitirecek, şüphem yok. Çünkü bu ligde 1. ve 2. olmak önemli değil, önemli olan Süper Lig'e çıkmaktır. Hoş geldin Göztepe...

Stanimir Stoilov ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe'den çok kısa süreyle tanıdığımız ancak Türkiye'de kalsa belki efsaneler arasında girecek çok önemli bir futbolcuydu. Ben Stoilov'un Göztepe'ye geldiğini duyunca o kadar heyecanlandım ki, anlatamam. O hamleyi gördüğümde yönetimin gerçekten bu takımı şampiyon yapmak istediğini anladım. Her futbolcunun takımda çok ayrı bir yeri var ancak takımı takım yapan kişi teknik direktör Stanimir Stoilov'dur. Ciddiyetinden taviz vermeyen, duruşuyla otoriter ve sarı-kırmızılı taraftarın istediği hücum oyununu oynatan acar bir hoca. Son sözüm Göztepe taraftarına. "Hayri baba, gel bu takımda 15 dakika forma giy" diyenlere sesleniyorum. Belki o formayı giyemeyeceğim ama giymiş kadar beni mutlu ettiniz. Sözüm söz, şampiyonluğun ardından Göztepe formasıyla sahada tur atarak borcumu ödeyeceğim...

STOİLOV 12. KUPAYA KOŞUYOR

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoliov kariyerindeki 12'nci kupayı almak için geri sayıma geçti. Futbolculuk döneminde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen Bulgar çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde adeta kupa koleksiyonu yaptı. Ülkesinde L.Sofya ile 2'şer lig ve kupa, Litex Lovech ile bir lig şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki çalıştırıcı Astana ile 2014-2017 arasında 3 şampiyonluk kupası, 2 Süper Kupa ve 1 de Kazakistan Kupası olmak üzere 8 kupa kaldırdı.

'TARAFTARI ALKIŞLIYORUM'

Göztepe taraftarının performansını değerlendirir misiniz? Öyle bir taraftarı var ki dillere destan işler yapıyorlar. İnanın, Göztepe kendi sahasında oynadığı maçlarda o tribün zenginliğiyle futbolculara saha içerisinde oynama hırsını ve görevini üstlendiriyor. Amatör kümeye düştüğü anda 15-20 bin seyirciye oynayan bu takım taraftarını ben ayakta alkışlıyorum. Bence diğer takımların aksine Göztepe seyircisi yok, Göztepe taraftarı var. İyi günde de, kötü günde de çoluk çocuk o formayı giyerek tribünlerdeki yerini aldığı için bugün Göztepe tarihi günlerine tekrar dönüyor.