Bu maçı al beklemede kal

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için gün sayan Göztepe, bugün ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Göz-Göz, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde 31. haftaya en yakın rakipleri Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 haftada rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın en az 5 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

KULAĞI ÜÇ MAÇTA OLACAK

İzmir ekibi Kocaelispor ve Çorum FK'nın mutlak yenilmesini bekleyecek Göz- Göz, Sakaryaspor'un da puan kaybetmesi durumunda adını resmen Süper Lig'e yazdıracak. Çorum yarın 16.00'da Adana'yı, Sakarya ise 19.00'da Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Kocaeli ise pazartesi 20.00'de Ümraniye'ye konuk olacak.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Giresun karşısında sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İsmail Köybaşı dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs seferlerinde yoğunluk oluştuğu öğrenildi. Yönetimin ve İzmir'den kafile olarak yola çıkacak bir basın ordusunun da tam kadro Giresun'da yer alacağı ifade edilirken, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk için hazırlık yapacağı bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ligden düşmesi kesinleşen rakipleri karşısında oyuncularına 'rehavete kapılma' uyarısı yaptığı kaydedildi.