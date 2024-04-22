Göztepe coşkusu

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçında deplasmanda sonuncu Giresunspor'u 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig kapısını ardına kadar araladı. Evinde büyük şölene hazırlanan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sene önce veda ettiği Süper Lig'e dönüş yapacak. Giresunspor galibiyetiyle artık geri sayıma geçen Göztepe, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Giresun'da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

İSYAN MARŞI SÖYLENDİ

Futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar hep birlikte İsyan Marşı'nı söyledi. Göztepeli futbolseverler Giresun dönüşünde oyuncuları ve teknik ekibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da coşkuyla karşıladı. Göztepe'de mutlu sona koşan teknik direktör Stanimir Stoilov, kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi. Giresunspor'un haftalar önce küme düşmesine rağmen iyi futbol oynadığını belirten Bulgar teknik adam, "Giresun sempatik, ligi çeken ve oynamaya çalışan bir takım. Bu nedenle kendi takımımdan savunma anlamında memnun kalmadım. Çünkü rakibimize fırsatlar verdik. Fakat genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. İstediğimiz bir çok şeyi sahaya yansıttık. Artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.