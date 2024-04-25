Göztepe CEO’su Kerem Ertan: Şampiyonluğu Bodrum FK maçında kutlayacağız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, her ne olursa olsun şampiyonluğu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında değil, ligin son haftasındaki Bodrum FK müsabakasında kutlayacaklarını ifade etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçında şampiyonluklarını ilan etme durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Alınacak ve çıkacak her türlü sonuca rağmen şampiyonluğu son hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında kutlamak istediklerini belirten Göztepe CEO'su Kerem Ertan, "Gençlerbirliği maçında planlanmış bir kutlama yapmayacağız. Süper Lig'e çıkarsak Bodrum FK maçında kutlama yapacağız. Kupa töreni son maçımızda olacak" dedi.

"BODRUM FK MAÇINDA SANATÇI LEVENT YÜKSEL BİZİMLE OLACAK"

Gençlerbirliği mücadelesinde ceza almamak için taraftarları sağ duyulu davranmaya çağıran Ertan, "Pazar günü kutlama yaparsak taraftarımızın sahaya girme ihtimali bulunur. Taraftarımızın sahaya girmesi halinde Bodrum FK maçında cezalı oluruz. Son maçımızı seyircisiz oynama ihtimali ortaya çıkar. Bunu asla istemeyiz. Taraftarımızdan rica ediyoruz, sonuç ne olursa olsun sahaya girişle ilgili bir aksiyon alınmasın. Diğer bir müjdemiz de Bodrum FK maçında sanatçı Levent Yüksel bizimle olacak. Taraftarımız 'Medcezir' şarkısını gerçek sesinden dinleyecek. O nedenle taraftarımız Gençlerbirliği maçında sahayla ilgili bir aksiyon almasın ki ceza yemeyelim" diye konuştu.

"GÜRSEL AKSEL STADI'NDAKİ MAĞAZALAR İÇİN SON AŞAMAYA GELDİK"

Kerem Ertan, Urla Adnan Süvari Tesisleri'yle ilgili de müjde vererek, "Dün itibarıyla özel mülkiyete sahip olan ek sahamızın kontratını 1 yıl daha uzattık. Yeni sezonda saha problemimiz kalmadı ama bizim arayışlarımız sürecek. Akademi tarafındaki 70-80 dönümlük kendimizin yapacağı tesis için arazi arayışımız devam edecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mağazalar için son aşamaya geldik. Bakanlıkların mutabakatlarını aldık. Yönetmelik, Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Tek beklediğimiz Resmi Gazete'de yayınlanması. Kısa bir süre içerisinde olacağını düşünüyoruz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sözleşme yapacağız. Her şey düşündüğümüz gibi giderse yılın son çeyreğinde kiralamalar ve kiracıların inşaat işleri başlar. 100. yılımıza dolu işleyen bir kompleksle başlarız" şeklinde konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla İnciraltı'nda kutladıklarını da aktaran sarı-kırmızılı kulübün CEO'su, sözlerine şöyle devam etti:

"İnciraltı'nda inşallah o olimpik branşlara ait, olimpik sporların yapılabileceği ve olimpik ölçütlerde tesislerin yapımına da en kısa sürede başlanacak. 23 Nisan'daki organizasyonu Göztepe olimpik branşlarındaki gençlerin, genç neslin ilk çiviyi çaktığı, temel attığı gün olarak görüyorum."