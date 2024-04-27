Süper lig yürüyüşü

Göztepe'nin pazar günü oynayacağı kritik Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftar grupları, büyük bir şölene hazırlanıyor. Taraftarlar maç öncesi Susuzdede Parkı önünde buluşarak, kortej eşliğinde Gürsel Aksel Stadı'na yürüyecek. Yalı Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çağrı yaparak, "Bu maç takımımız adına önem taşımaktadır. Bundan dolayı maç günü 13.30'da Mithatpaşa Caddesi Susuzdede Parkı önünde toplanıp stada kortej halinde yürüyeceğiz. Tüm taraftarlımızı bekliyoruz" açıklaması yapıldı. Forza ve Göztepe Taraftarlar Derneği de 13.00'te İstinye Park'ın önünde bir araya gelerek yürüyüşe başlayacaklarını duyurdu.

BİLETLER YARIM SAATTE BİTTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, önceki gün satışa çıkan Gençlerbirliği karşılaşmasının biletlerini anında tüketti. Göztepe Mobil Uygulaması kullananlara öncelikli olarak satışa çıkan biletleri almak için birbiriyle yarışan taraftarlar, yarım saat içerisinde tüm biletleri tüketmeyi başardı.

GÜZELYALI'YA DEV EKRAN KURULACAK

Göztepe'nin şampiyonluğunu ilan edeceği G.Birliği maçı için bilet bulamayıp dışarda kalan on binlerce taraftar maçı dev ekrandan takip edecek. Güzelyalı'daki paten sahasına kurulacak olan dev ekrandan, stada giremeyen sarı-kırmızılılar maçı izleyip, Süper Lig coşkusunu yaşayacak. Son olarak Göztepe'nin yine Süper Lig'e çıktığı 2016- 2017 sezonunda Antalya'da Eskişehirspor'la oynanan Play-Off Finali için dev ekran kurulmuştu. On binlerce sarı-kırmızılı taraftar, maç günü Güzelyalı'yı karnaval alanına çevirecek.