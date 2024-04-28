Bugün günlerden Göztepe

B ugün saat 16.00'da zaman duracak, gözler Gürsel Aksel Stadı'nda olacak. Göztepe, 2021-2022'de veda ettiği Süper Lig'e geri dönebilmek için bu sezonki en kritik 90 dakikasına çıkacak. Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek sarıkırmızılılar bu maçı kazandığı taktirde diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig biletini alacak.

GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen bu dev mücadele öncesi taraftarlar da görsel şova hazırlanıyor. Göz-Göz'e gönül verenler maç öncesi Susuzdede Parkı'nda buluşarak marşlar eşliğinde stada yürüyecek. Dev bayraklar eşliğinde müthiş bir koreografi düzenleyecek olan taraftarların Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in ilk düdüğü ile birlikte takımlarına tam destek vermesi bekleniyor.

Göztepe kazanamasa da rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor'un elde edeceği neticeler de İzmir temsilcisini Süper Lig'e taşıyabilir. Sarı-kırmızılı ekipte İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor. Play-Off'a kalma mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği ise son 3 haftaya 47 puan ve averajla 8. sırada girdi.