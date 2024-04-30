100. Yıl coşkusu

Trendyol 1. Lig'de evinde Gençlerbirliği'ni 2-0'lık sonuçla mağlup eden ve devler arenasına 2 yıl sonra geri dönen Göztepe 100. yılına Süper Lig'de girecek olmanın da mutluluğunu yaşıyor. 14 Haziran 1925 yılında kurulan sarı-kırmızılı kulüp bu önemli hedefine ulaşırken takım yeni rotasını bu önemli senede Avrupa olarak belirledi. Geçen sezon başında kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alan ve futbol şubeyi yöneten Sport Republic şirketi de Göztepe'yi hedefine 2 sezon içinde ulaştırmayı başardı. İlk yabancı kulüp başkanı olarak tarihe geçen Danimarkalı Rasmus Ankersen'in yönettiği sarı-kırmızılılar yeni yapılanması ile başarıyı hızlı yakaladı.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Gençlerbirliği maçı için İzmir'e gelen Rasmus Ankersen, elde edilen şampiyonluk sonrası çok büyük mutluluk yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki büyük coşkuyu yerinde yaşayan Ankersen, Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Sportif Direktör Ivan Mance ve CEO Kerem Ertan'la birlikte sahaya inip sevince ortak oldu.

Ankersen, oyuncularına tek tek sarılarak güvenini boşa çıkarmadıkları için herkese teşekkür etti. Ankersen tüm camiayla gurur duyduğunu belirterek, "Herkesi tebrik ediyorum, bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" şeklinde konuştu.

STOİLOV'UN MÜTHİŞ İSTATİSTİĞİ

GÖZTEPE'DE göreve 13. haftada başlayan ve takımı 6. sırada devralan Bulgar çalıştırıcı, müthiş bir performans ortaya koydu. Göz-Göz'de 20 maça çıkan 56 yaşındaki teknik adam, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Stoilov yönetiminde 46 puan toplamayı başaran Göztepe, bitime 2 maç kala en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puan fark atmış oldu. Oyuncular da maçın ardından basın toplantısı odasına gelerek tecrübeli çalıştırıcıyla zaferi kutladı. Stoilov'u ıslatan futbolcular ardından hocalarıyla birlikte tezahüratlar da yaptı.

GÜRSEL AKSEL'DE TARİHİ GÜN

GÜRSEL Aksel Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 26 Ocak 2020 tarihinde ilk kez Göztepe'nin Beşiktaş'la oynadığı maçta kapılarını açan statta ev sahibi sarıkırmızılılar, ilk kez şampiyonluk mutluluğunu yaşadı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran futbolseverler koreografi gösterisiyle adeta görsel şov yaptı. Disiplinli yapısıyla ön plana çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov da ilk kez tribünlere gelip üçlü çektirdi.,

SABAHA KADAR UYUMADILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar Süper Lig'e geri dönme coşkusunu doyasıya yaşadı

GENÇLERBİRLİĞİ galibiyetiyle Süper Lig coşkusu yaşayan Göztepe'de taraftarlar sabaha kadar uyumadı. Maç öncesi Susuzdede Parkı ve İstinye Park'ta buluşan sarı-kırmızılılar, kortejler eşliğinde stada yürüdü. Gürsel Aksel Stadı'nda yerini alan Göztepeliler şampiyonluk sevincine yakından şahit olurken, on binlerce taraftar da Paten Parkı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Gelen şampiyonluk sonrası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Güzelyalı'da büyük coşku yaşandı. Taraftarlar, yaptıkları konvoylarla zafer turu attı. Sahilde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar geceyi meşale ışıklarıyla aydınlattı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen taraftarlar Süper Lig'i doyasıya kutladı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

GÖZTEPE'NİN Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e çıkmasını kutlayan taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşandı. İddiaya göre, dün, kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı kimliği öğrenilemeyen bir genç, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları da içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu. Bir süre aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasından bir anda kavga çıktı. İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları görüldü. Öte yandan, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.