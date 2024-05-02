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Haberler Göztepe Göz-Göz'de Onuachu bombası

Göz-Göz'de Onuachu bombası

HABER MERKEZİ
Göz-Göz’de Onuachu bombası
ŞAMPİYONLUĞUN ilan eden Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı. Süper Lig'de güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek için kolları sıvadı. Şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton'da olan Onuachu'nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi. Sezonun tamamlanmasıyla girişimleri yapmak için hazırlanan kurmaylar, transferi bitirmekte kararlı davranıyor.
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