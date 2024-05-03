Seri bitti istifa geldi

GÖZTEPE'DE taraftarlar peş peşe gelen galibiyetlerin coşkusuyla kısmen sakinlemişti, ancak tribünlerde 'Kokovic istifa' sesleri hiç susmuyordu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 7 maçlık yenilmezlik serisine rağmen Sırp teknik adamı bir türlü kabul etmiyordu. İzmir ekibi, şampiyonluk yarışındaki direkt rakibi Kocaelispor'u 11. haftada evinde konuk etti. Tribünler yine ağzına kadar doluydu ve herkes hep bir ağızdan zafer şarkıları söylüyordu. Ancak sezonun diğer maçlarında olduğu gibi Göz-Göz yine korkak ve ürkek bir futbol sergiliyordu.

Müsabakanın ilk saniyelerinden itibaren Göztepe, binlerce taraftarına rağmen geride oynuyor, kalesinde sıkça pozisyon veriyordu. Derken, kaosu harlayacak ilk kıvılcım eski bir dosttan, Emir Ortakaya'dan gelmişti. Geçen sene F.Bahçe'den kiralık olarak takıma katılan ve savunmanın bel kemiği haline gelen Ortakaya, bu sezonun başında Kocaeli'ye transfer olmuştu. Emir golü atarak Kokovic'e ve Göztepe'ye ağır bir yara açmıştı. Müsabaka, Emir'in golüyle sona ererken, sahaya çıktığı 7 maçta yenilmeyen Göztepe varlık gösteremediği maçtan boynu bükük bir şekilde ayrılmıştı. Maçın ardından taraftarlar takımı çağırarak oyunculara "Yönetim bize beklediğimiz transferleri yapmadı. Üretken değiliz. Korkak oynuyoruz. Birileri bu işe el atsın" diyerek isyan etmişti. Taraftarın verdiği ilk uyarı bu isyandı.

YÖNETİM KRİZ İÇİN ACİLEN TOPLANDI

Körfez ekibine mağlup olduktan sonra teknik direktör Radomir Kokovic'e binlerce taraftar hep bir ağızdan 'istifa' çağrısı yaparken, Sırp teknik adam maçın ardından "Bugün inanılmaz bir atmosfer yaratan taraftarımıza teşekkür ederiz" diyerek tepkileri geliyor ve yangına adeta körükle gidiyordu. Bu motivasyon bozukluğu ile sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor maçına hazırlanıyordu. Herkes bilir, Dadaş ne kadar transfer yasaklısı da olsa, ekonomik olarak bitik de olsa Erzurum'u evinde yenmek çok zordur. Nitekim öyle de oldu. Herkes gergin bir şekilde uçağa binerek Erzurum'a gitti. Karşılaşmada ilk düdük çalındığında, İzmir temsilcisi adeta Erzurum'un havasıyla ve Dadaş'ın sahada gösterdiği performans ile donup kalmıştı. Eren Tozlu, Göztepe karşısında şov yapıyordu. İlk dakikalarda fileleri havalandırarak durumu 1-0'a getirdi. Ardından Eren'in asistiyle Özgür takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarının ortalarına doğru Göztepe'nin genç savunmacısı Taha Altıkardeş fileleri havalandırarak umut yeşerterek durumu 2-1 yapmıştı. Genç yetenek Taha, karşılaşmada durumu 2-2 yaparak eşitliği sağlamıştı. Ancak son saniyede Eren yine sahneye çıktı ve Göztepe'yi mağlup edecek golü attı. Yönetim bu karşılaşmanın ardından acil bir 'kriz' toplantısı gerçekleştirdi. Gece saatlerinde de kulüp, sosyal medya hesabından Radomir Kokovic'e apar topar bir teşekkür mesajıyla veda etti.

UÇUŞA GEÇİŞİN İLK SİNYALİ 'STOİLOV'

Takım iki maç üst üste mağlup olarak 2. sıradan 6. basamağa gerilemişti. Lider Eyüp ile puan farkı 10, 2. Kocaeli ile de 6 olmuştu. Yönetim, Kokovic'in ardından bir dönem Fenerbahçe forması giyen Stanimir Stoilov'u dümene geçirmişti. Futbolculuk kariyerinde golcü kimliği ile öne çıkan Stoilov bayrağı devralmıştı. Stoilov'un takımın başına geçmesinin ardından kimsenin O'nun Göztepe'nin efsanelerinin arasına gireceğinden haberi yoktu. Yönetim, sonunda bekleneni yapmıştı. Taraftarların yıllardır beklediği üretken ve golcü takım sistemi oluşturacak hocayı takıma kazandırmıştı. Bu hamle Göz-Göz'ün şampiyonluk yolculuğunda dönüm noktası oldu.