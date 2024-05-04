Göztepe lider Eyüpspor’u da geçti

1'inci Lig'in 33'üncü haftasında daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor ile ikinci sıradaki Göztepe'yi karşı karşıya getiren mücadeleden konuk ekip 3-0 galip ayrıldı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 67'nci dakikada Ümit Akdağ ve 73'üncü dakikada Messaoudi kaydetti.

18'inci dakikada Göztepe öne geçti. Ümit Akdağ'ın sol kanattan pasını verdiği Lundqvist, savunma arkasına sarkan Kubilay Kanatsızkuş'u topla buluşturdu. Kubilay'ın dar açıdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23'üncü dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında sol kanattan Fıratcan Üzüm ceza sahasına girmek istedi. Eyüpspor'da yatarak yaptığı sert müdahale sonrasında Murat Uçar'ın ayağı Fıratcan'a gelince hakem oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

67'nci dakikada Göztepe'nin ikinci golü geldi. Lundqwist'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa Ümit Akdağ kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Taha Altıkardeş'in ceza sahası içerisine ortasında topa iyi yükselen Messaoudi'nin kafa vuruşunda kaleci Birkan Tetik meşin yuvarlağı çeldi. Birkan'dan seken topa tekrar vuran Messaoudi'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşmayı konuk ekip Göztepe 3-0 kazandı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Dura

EYÜPSPOR: Berke Özer (Dk. 30 Muhammed Birkan Tetik) - Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 58 Ömer Bayram), Taşkın İlter, Fredy, Regattin (Dk. 46 Melih Kabasakal), Recep Niyaz (Dk. 77 Seslar), Ampem, Bruno (Dk. 46 Thuram)

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Mamah, Nielsen (Dk. 71 Taha Altıkardeş), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Dennis, Lundqvist (Dk. 71 Yalçın Kayan), Doğan Erdoğan (Dk. 71 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 80 Tarkan Serbest), Romulo (Dk. 62 Messaoudi)

GOLLER: Dk. 18 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 67 Ümit Akdağ, Dk. 73 Messaoudi (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Murat Uçar (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Caner Erkin, Taşkın İlter (Eyüpspor) - Nielsen (Göztepe)