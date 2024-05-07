Levent Yüksel İzmir’e gelemiyor

BODRUM FK maçında şampiyonluk turu atmayı planlayan Göztepe'nin kutlama programı değişti. Bu sezon tribünlerin her maç öncesi 'Med Cezir' şarkısını söylemesi sebebiyle ünlü sanatçı Levent Yüksel'i Bodrum FK maçına davet etmişti. Ancak TFF'nin tüm maçların cumartesi günü 16.00'da oynatılacağını açıklaması ve Levent Yüksel'in aynı gün başka bir organizasyonda yer alacak olması nedeniyle mini konser iptal edildi. Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Yüksel'in aynı gün Ankara'da senfoni konserine katılacağını belirterek, "Kendisi maç öncesinde video konferansla stada bağlanacak. Gelemediği için çok üzgün. Ancak Levent Yüksel, kulübümüzün 99'uncu kuruluş yıl dönümünde bizimle olacak ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki konser verecek" dedi. İrtibata geçilen Zeynep Bastık ve Gazapizm de yoğun programları nedeniyle daveti geri çevirdi. Bu arada sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Bodrum FK maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak. Bodrum maçı sonrası üstü açık otobüsle futbolcular ve teknik heyet Mithatpaşa Caddesi üzerinde tur atacak.