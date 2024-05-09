Göz-Göz’de rota Yunus

SÜPER Lig'in yeni ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Leicester City'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki forvet-sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü gündemine aldı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren ve kulübü Galatasaray'a dönen Akgün ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

BİRÇOK KULÜP DEVREDE

Aslan ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek genç oyuncu ile şartlarda anlaşma sağlanabilirse İstanbul temsilcisi ile masaya oturulacak. Akgün ile Süper Lig ve Avrupa kulüplerinden birçok kulübün temasta olduğu öğrenilirken, profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlayan oyuncunun Süper Lig'de kendini gösterebileceği bir kulüpte oynamak istediği öne sürüldü. Adana Demirspor'da da forma giyen Yunus'un ailesi ile son kararı vereceği gelen bilgiler arasında