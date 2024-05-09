Şampiyonluk yeni hayallerin başlangıcı

İKİ yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe'nin başarısındaki önemli bir payı olan futbolcular, camiaya umut dolu mesajlar verdi. Kaptan İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız ve Obinna Mamah, bu sezon elde edilen şampiyonluğun hayallerin başlangıcı olduğunu ifade etti. Köybaşı, sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda tüm Türkiye'nin sempatisini de kazandıklarını belirterek, "Buranın büyüklüğünü biliyordum ama geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var. Bunlar yeni hayallerin başlangıcı diye düşünüyorum, çok daha iyi şeyler yapacağına eminim" ifadelerini kullandı .

'HAK ETTİK, KAZANDIK'

Süper Lig hedefiyle başladıkları sezonda çok iyi çalıştıklarını belirterek, "İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz" derken Ahmed Ildız ise, "Biz inandık, taraftarlarımız da bize bunu inandırdı. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık" dedi. Mamah ise "Umarım çok başarılı olur ve Şampiyonlar Ligi'ne de ileride katılırız" temennisinde bulundu.