Göztepe Başkanı Ankersen: Yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı

"KULÜBÜMUZ ADINDAN SÖZ ETTİRECEK"

Gittiği her yerde Göztepe ve taraftarından bahsettiğini ifade eden Ankersen şöyle devam etti:

"Ben nerede olursam olayım her ülkede Göztepe'den ve taraftar kültüründen bahsediyorum. Takımı sürekli öne iten ve koruyan bir taraftarımız var. Ben taraftarımıza minnettarım. Ancak futbolda şu yılda, şurada olacağız demek zor. Göztepe'nin çok güçleneceğini ve İzmir'in gücü olacağına inanıyorum. Göztepe'nin arkasında olursak daha da güçleneceğiz. Futbol anlamında adımızdan söz ettireceğiz. Her şeyi bir anda gerçekleştirmek kolay değil, bir sürü faktör var. Biz İlerlemeye devam edeceğiz. Kriterleri yerine getirdiğimiz an Göztepe daha da büyüyecek" diye konuştu.

"SÜPER LİG ÇALIŞMALARINA ŞUBAT AYINDA BAŞLADIK"

Süper Lig'le ilgili çalışmalara geçtiğimiz şubat ayında başladıkları bilgisini veren Danimarkalı başkan, "Biz Süper Lig'de nasıl meydan okumaların olacağıyla ilgili analizler yaptık. Yüksek seviye bir lig bizi bekliyor. Fiziksel ve bireysel kalite olarak elbette 1'inci Lig'den daha yüksek seviyede bir ligde oynayacağız. Önemli kulüplerin, mücadeleci takımların olacağı bir ligde oynayacağız. biz saygı duyacağız ama birçok kulübü şaşırtacağımıza inanıyorum" dedi.

"MEHMET SEPİL OLMASAYDI, GELMEZDİK"

Eski başkan Mehmet Sepil'in çok önemli bir futbol insanı olduğunu ifade eden Ankersen, "Mehmet Sepil tebriği ve takdiri hak ediyor. Göztepe'de çok önemli temeller oluşturuldu. Bugünkü başarı Sepil olmasaydı yakalanamazdı. O olmasa yatırım yapmayı göze almazdık. Onunla geçirdiğimiz zamanla çok önemli bilgiler edindim. Onunla hareket ettiğimiz, Mehmet Sepil'in partneri olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisinin çok bilgisi ve çok iyi çevresi var. Sepil bizim için çok güvenilir bir ortak. Fazlasıyla takdiri hak ediyor. Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı getiren ilk kişi. Onu çok seviyoruz. Onunla uzun süre devam ederiz ve kulübü istediğimiz seviyeye getiririz" yorumunu yaptı.