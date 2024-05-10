Göztepe Başkanı Ankersen: Yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı

1'inci Lig'de sezonun bitimine 2 maç kala direkt Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankersen, Yakaladığımız başarıyı ve Süper Lig'e çıkmayı kutluyoruz" dedi. İzmir'e gelmeden önce Göztepe'nin çok ilgisini çektiğini anlatan Ankersen, "Göztepe ile ilgili en çok ilgimi çeken tesisleri, antrenman sahaları, Gürsel Aksel Stadı ve Şampiyonlar Ligi'ni hak eden taraftarıydı. İzmir gelişmeye açık kapasitede bir şehir. Sport Republic olarak bu potansiyeli gördük ve böyle bir yatırımı yaptık. 2 yılı tamamladık, temelleri oturttuk. Üstün çalışmalarımızla yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı. Artık ikinci kısma geçiyoruz. Tüm şehrin desteğini ve muhteşem kutlamaları görüyoruz, sıcaklığı görüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde yolumuza çok çalışarak devam edeceğiz" diye konuştu.
İzmir'e ilk geldikleri anda çok çalışmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirten Rasmus Ankersen, "Göztepe'de bazı temeller vardı. Biz de futbol yapılanmasını getirdik. İlk yılımızda Türk futbolu ve pazarıyla ilgili kısıtlı bilgimiz vardı. İlk yılımızı öğrenmeyle ve yapılanmayı oturtmayla geçirdik. Ben herkese sabırlı olmasını ve başarının geleceğini söyledim. 2'nci yılımızda çalışmaya devam ettik. Azmimizle istediğimiz başarıyı yakaladık. Bu kesinlikle sürpriz değil. İlk yolculuğu tamamladık. Önümüzde çok meydan okuma var, bunun farkındayız. Biz kendimizi geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak adım adım gideceğiz. Hızlı ilerlemenin mutluluk getireceğine inanmıyorum. Göztepe olarak yok olan bir kulüp olmayacağız. Başarıları sabırla yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
"KULÜBÜMUZ ADINDAN SÖZ ETTİRECEK"
Gittiği her yerde Göztepe ve taraftarından bahsettiğini ifade eden Ankersen şöyle devam etti:
"Ben nerede olursam olayım her ülkede Göztepe'den ve taraftar kültüründen bahsediyorum. Takımı sürekli öne iten ve koruyan bir taraftarımız var. Ben taraftarımıza minnettarım. Ancak futbolda şu yılda, şurada olacağız demek zor. Göztepe'nin çok güçleneceğini ve İzmir'in gücü olacağına inanıyorum. Göztepe'nin arkasında olursak daha da güçleneceğiz. Futbol anlamında adımızdan söz ettireceğiz. Her şeyi bir anda gerçekleştirmek kolay değil, bir sürü faktör var. Biz İlerlemeye devam edeceğiz. Kriterleri yerine getirdiğimiz an Göztepe daha da büyüyecek" diye konuştu.
"SÜPER LİG ÇALIŞMALARINA ŞUBAT AYINDA BAŞLADIK"
Süper Lig'le ilgili çalışmalara geçtiğimiz şubat ayında başladıkları bilgisini veren Danimarkalı başkan, "Biz Süper Lig'de nasıl meydan okumaların olacağıyla ilgili analizler yaptık. Yüksek seviye bir lig bizi bekliyor. Fiziksel ve bireysel kalite olarak elbette 1'inci Lig'den daha yüksek seviyede bir ligde oynayacağız. Önemli kulüplerin, mücadeleci takımların olacağı bir ligde oynayacağız. biz saygı duyacağız ama birçok kulübü şaşırtacağımıza inanıyorum" dedi.
"MEHMET SEPİL OLMASAYDI, GELMEZDİK"
Eski başkan Mehmet Sepil'in çok önemli bir futbol insanı olduğunu ifade eden Ankersen, "Mehmet Sepil tebriği ve takdiri hak ediyor. Göztepe'de çok önemli temeller oluşturuldu. Bugünkü başarı Sepil olmasaydı yakalanamazdı. O olmasa yatırım yapmayı göze almazdık. Onunla geçirdiğimiz zamanla çok önemli bilgiler edindim. Onunla hareket ettiğimiz, Mehmet Sepil'in partneri olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisinin çok bilgisi ve çok iyi çevresi var. Sepil bizim için çok güvenilir bir ortak. Fazlasıyla takdiri hak ediyor. Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı getiren ilk kişi. Onu çok seviyoruz. Onunla uzun süre devam ederiz ve kulübü istediğimiz seviyeye getiririz" yorumunu yaptı.
"DOĞRU TRANSFERLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Başarılı bir futbol takımı yönetmek için çok bileşenin olduğunu söyleyen Rasmus Ankersen, "Öncelikle futbolda nasıl oynamak istiyoruz bunu iyi bilmek lazım. Oyuncularınız ve takımınız sizin ürününüz. Buna uygun olarak doğru transferler yapmak zorundasınız. Bu da futbol kültürünüzü, yapılanmanızı oluşturacak. Oyuncu iyi olabilir ama doğru oyuncuyu bulmak gerekli, bu teknik direktör için de gerekli. Biz hoca değişikliğine gittik. Biraz daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Eski teknik direktörümüz Radomir Kokovic de burada istikrarlı işler gerçekleştirdi. Başarılı olmak adına birçok bileşen var. Doğru oyuncuyu ve doğru hocayı buluşturmak bunların başında. Teknik futbol oynamak istiyorsanız teknik oyuncuları seçeceksiniz, fizik olarak iyi olacaksanız fiziği güçlü oyuncuları getireceksiniz. Bunu mimarlık gibi düşünüyoruz."
"ÇOK BÜYÜK İSİMLER GÖRECEĞİMİZİ SANMAM"
Futbolcu yetiştirmenin en büyük hırsları olduğunu vurgulayan Ankersen, "Göztepe'de bu konuda başarılı olduk. En büyük hırslarımızdan biri en iyi Türk futbolcuları yetiştirmekti, bunda başarılı olduk. Önümüzde Taha örneği, Ümit örneği var. Yurt dışından getirdiğimiz Antony Dennis de iyi bir örnek. Yetenek geliştirme adına Afrika'dan önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu stratejiye devam edeceğiz. Biz Göztepe için aç, potansiyeli yüksek gençleri getirmek için çalışıyoruz. Onlara Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız. Çok büyük isimler göreceğimizi düşünmüyorum. Bizim çalışma prensibimiz bu değil. Geçmişinde oyuncu çok iyi şeyler yapmış olabilir ama bu gelecekte başarılı olacağı anlamına gelmez. Biz potansiyele odaklanıyoruz. Biz oyuna uygun oyuncalara odaklanıyoruz. Bizim şiddetli, agresif oyun anlaşımız var. Futbolcu seçerken bu oyun tarzını sahaya yansıtacak oyunculara odaklanacağız" açıklamasında bulundu.
"DİĞER KULÜPLER BİZE İMRENİR"
Göztepe'nin muhteşem bir mazisi olduğunu dile getiren Başkan Ankersen, "Bu tutkuyu ve sadakati hissediyorsunuz. Buraya gelme potansiyeline sahip oyunculara bu kriterleri anlatmak çok önemli. Biz aynı istikrarımızı sürdürdüğümüz durumda birçok oyuncu buraya gelecek. Yurt dışına Göztepe'yi tanıtmak bizim projelerimizden biri. Gelen oyuncular buradan ayrılmak istemiyor. Bizim pozitif örnek oluşturmamız çok önemli. Yabancı yatırım büyük sorumluluk getiriyor. Bunun dünyada kötü örnekleri de var. Bizler başarılarımızla bunu yansıtmalıyız. Türk futbolunda müthiş bir potansiyel var. Özel sahipli yatırımcılık insanlara farklı sorumluluklar getiriyor. Hesapları doğru yapmanızı gerektiriyor. Diğer kulüpler ise beni ilgilendirmiyor. Biz 2-3 sene içinde öyle güzel işler başarırız ki diğer kulüpler de bize imrenirler" cümlelerini kurdu.
"FUTBOLDA PARA OYNAMAZ"
Rasmus Ankersen altyapıyla İlgili çalıştıklarını belirterek, "Biz altyapıya yatırımlar yapmak istiyoruz. Genç yetenekleri keşfetmek istiyoruz. Maalesef altyapı tesisi sıkıntımız var. Şehrin desteğini, yetkililerin desteğini istiyoruz. Doğru tesis için doğru alanlar olmalı. Yönetimle de konuşuyoruz ancak kesinlikle altyapıyla ve tesisleşmeyle ilgili desteğe ihtiyacımız var. Para futbolda önemli ama tek şey değil. Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov hocanın bir lafı vardır, 'Futbolda para oynayamaz' diye. Futbolda olay doğru oluşum, doğru kültür ve doğru seçimdir. Para dışında farklı yöntemlerimiz var. Türk futbolunun yaşadığı sorunlardan bir tanesi, futbol sadece transferler üzerinden okunmaya çalışılıyor. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirisiniz ama doğru plan yoksa başarı gelmez. Türkiye'de bu eksik, dünyada da bu eksik" ifadelerine yer verdi.
"SOUTHAMPTON'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"
Sport Republic'in Göztepe ile birlikte yönettiği İngiltere Championship temsilcisi Southampton'la Göztepe'nin işbirliği içinde olduğunu ifade eden Ankersen, "İki takım arasında transferler olabilir. Göztepe'den de Southampton'a oyuncu gidebilir. Ancak bu transferler hem iki kulüp adına hem de oyuncular adına anlamlı olmalı. Bunun en güzel örneği kaleci Mateusz Lis. Lis, Southampton'tan buraya geldi. Herkes için anlamlı oldu. Ancak iki takım arasında şu an netleşen transfer yok" yorumunu yaptı. Ankersen, Southmapton'ın da Championship'te play-off oynayacağını hatırlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı: "Takımımız West Bromwich'le play-off oynayacak. Yıllar önce Brentford'da şampiyon olmuştuk. Umarım aynı başarıyı yakalarız. Ben takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Burada yaşadığımız mutluluğu İngiltere'de de yaşarız."