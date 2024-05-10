Göztepe’den yıldız hamlesi

Süper Lig'e çıkışını ilan eden Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Yunus Akgün'e kanca atan Göz-Göz, Süper Lig'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de olan 26 yaşındaki forvet-sağ kanat oyuncusu Emre Mor'u yakın markaja aldı. Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen kurmaylar, Kanarya ile sözleşmesi bir yıl daha süren Emre ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan yurtdışı patentli oyuncunun sürekli forma giyebileceği bir ekipte kariyerini sürdürmek istemesi Göz-Göz'ün elini güçlendiriyor. Yönetim, Emre ile yapılacak görüşmeden olumlu yanıt alırsa, sarı-lacivertli kurmaylarla masaya oturacak. Bu sezon Karagümrük ile 13 maça çıkan ve attığı 1 gol, 1 asist ile dikkatleri üzerine çeken Emre'nin Süper Lig'in yeni ve iddialı ekibi Göztepe'ye sıcak bakabileceği ifade edildi.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Danimarka doğumlu Emre Mor profesyonel kariyerine Nordsjaelland'ta başlarken Avrupa'nın önemli kulüplerinde şans buldu. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Almanya'da B.Dortmund, İspanya'da Celta Vigo ve Yunanistan'da Olympiakos formalarını terletirken Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerde önemi işlere imza attı.

LUNDQVİST PARILDIYOR

Göztepe'de ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ramon-Pascal Lundqvist, son günlerde öne çıkan isim oldu. İzmir'de hızlı bir başlangıç yapan ve 2 gol atan İsveçli yıldız daha sonra kulübeye mahkum olmuştu. Pascal, son 4 maçında ise 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlamayı başardı. Lundqvist ocak ayında 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ÇEŞME'DE KUTLAMA YAPTILAR

SARI-KIRMIZILI ekip, Çeşme'de yarın onursal başkanlığı ilan edilecek Mehmet Sepil'in önderliğinde bir yemekte bir araya geldi. Teknik heyet ve takımın şampiyonluğu kutladığı organizasyonda sezonun stresini atan takım, bütün gece zafer şarkıları söyleyerek Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşadı.