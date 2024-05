Göztepe resmen Süper Lig’de

1'inci Lig'de 2 sezon mücadele ettikten sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, ligde 34'üncü ve son hafta maçında Bodrum FK'yi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Göztepe evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20. dakikada Kenan ceza sahasının sağında topu soluna çekmek isterken Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltıda topun başına geçen Kenan, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 0-1

35. dakikada Lundqvist'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

58. dakikada Bodrum FK atağında Kenan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden şutunu kaleci Arda kurtardı.

73. dakikada Yalçın'ın sağ kenardan kullandığı kornerde Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı kornerde Atınç ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Şener, Mert Bulut

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Ogün Bayrak (Yalçın Kayan dk. 46), Atınç Nukan, Heliton, Dennis, Fıratcan Üzüm (Ümit Akdağ dk. 66), Ahmet Ildız (Doğan Erdoğan dk. 66), Lundqvist (Kenneth Mamah dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Billel Messaoudi dk. 46), Romulo

Yedekler: Mateusz Lis, Tarkan Serbest, Lasse Nielsen, Celil Yüksel, Ensar Aksakal

TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov

BODRUM FK: Diogo Sousa, Süleyman Özdamar (Celustka dk. 58), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Burak Çoban (Celal Dumanlı dk. 68), Kenan Özer (Pedro Brazao dk. 86), Gökdeniz Bayrakdar (Omar Imeri dk. 86) Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Tunahan Akpınar, Osman Haqi, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın, Ege Bilsel

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Kenan Özer (dk. 22 pen.) (Bodrum FK), Atınç Nukan (dk. 90+1) (Göztepe)

Sarı kartlar: Atınç Nukan (Göztepe), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

MAÇTAN NOTLAR

Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in katılımıyla eski kulüp başkanı Mehmet Sepil'e onursal başkanlık unvanı için tören düzenlendi.

Ankersen, Sepil'e üzerinde Mehmet Sepil'in isminin olduğu ve "onursal başkan" yazılı Göztepe forması hediye etti. Ankersen ve Sepil daha sonra taraftarları selamladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de izledi.

LEVENT YÜKSEL EKRANDAN MESAJ YAYINLADI

Karşılaşma öncesi Göztepe tribünlerinin simgesi haline gelen "Med cezir" şarkısını seslendiren Levent Yüksel'in video mesajı yayınlandı. Ankara'daki konseri nedeniyle İzmir'e gelemeyen Levent Yüksel, taraftarlara kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da birlikte olacaklarını söyledi.

Öte yandan sahaya "Göztepe'ye Süper Lig'de başarılar dileriz" yazılı pankartla çıkan Bodrum FK'li futbolcular sarı-kırmızılı futbolcuları alkışladı.

MEHMET SEPİL: ONURSAL BAŞKAN OLMAK BÜYÜK BİR GURUR

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatımın en mutlu anlarından birinin yaşadığını belirterek, "Başka söyleyecek bir şey yok. Göztepe'de onursal başkan olmak büyük bir hayal ve o gerçekleşti. İnşallah hep birlikte daha güzel günler göreceğiz" dedi.

"HAYALLERİMİ BİLSENİZ UYUMAZSINIZ"

Süper Lig'e çıkmalarını da değerlendiren Sepil, "Büyük bir emek var ama bu sefer sağlam geldik. Geçmiş yılların tecrübesi ve kulübün yeni yapılanmasıyla Süper Lig'e döndük. Benim meşhur bir lafım vardı 'Hayallerimizi bilseniz, geceleri uyuyamazsınız.' demiştim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Göztepe sezonun son maçına Süper Lig'de giyeceği formalarıyla çıktı. Göztepeli futbolseverler ise Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Kapalı gişe oynayan Gürsel Aksel Stadı'nda futbolseverler bayrak, flama ve pankartlarla adeta tribün şov yaptı.

GÖZTEPE'DE FUTBOLCULAR ÇOK MUTLU

Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşayan oyuncular İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız ve Kenneth Mamah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım kaptanı İsmail Köybaşı, anlık bir başarı elde etmediklerini belirterek, "Hiçbir şey kolay değildi ama başardık" dedi. İsmail Köybaşı, sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda tüm Türkiye'nin sempatisini de kazandıklarını ifade ederek, "Buraya gelmeden önce buranın büyüklüğünü biliyordum. Buraya geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var. Göztepe'nin bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

Göztepe'de savunmanın önemli isimlerinden olan stoper Taha Altıkardeş ise Süper Lig'de kalıcı olacaklarını dile getirdi. Genç oyuncu, "Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve çok gururluyuz. Taraftarlarımızla birlikte bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Biz çalışmalarımızın karşılığını aldık. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ise, "Bu takım zaten Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor" dedi. Sezon boyunca büyük emek verdiklerini anlatan Ahmed, "Biz başarıya inandık, taraftarlarımız da bizi inandırdı. Her zaman desteklerini yanımızda hissettik, nitekim şampiyon olduk. Sonuçta 3 hafta öncesinde şampiyonluğumuzu ilan ettik" dedi.