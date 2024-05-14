Göz-Göz’de hedef Cordoba

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe transfer için kolları hemen sıvadı. Leicester City'den Yunus Akgün, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Emre Mor ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu'yu radarına alan yönetim son olarak Panamalı Jose Cordoba'yı gündemine aldı. Şu an Levski Sofya'da forma giyen 22 yaşındaki stoperin Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayı transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan genç savunmacı için nabız yoklayacak kurmaylar, Bulgar ekibiyle de masaya oturmak istiyor. Bu sezon savunmada rakiplerine adeta duvar ören sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi bu istikrarlı performansını Süper Lig'de de sürdürmek istiyor.

STOİLOV'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Profesyonel kariyerine Independiente'de başlayan Cordoba, Etar 1924 formasını da giydi. Genç oyuncuyu 2021-22 sezonunda teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfederken, gelecek vadeden ismin Levski Sofya savunmasının bel kemiği olduğu ve değişilmezler arasında yer aldığı ifade edildi. Sofya temsilcisi ile 87 maça çıkan savunmacının özellikle kafa toplarındaki hakimiyeti ve çabukluğuyla ön planda olduğu kaydedildi.

2 KEZ KUPA KALDIRDI

GENÇ yaşına rağmen 2 kez kupa kaldırarak önemli bir istatistik yakalayan Cordoba, 2018-19 sezonunda Independiente'de Panama LPF Clusura, 2021-22 sezonunda ise Stoilov önderliğindeki Levski Sofya ile Bulgaristan Kupası'nı kaldırdı.