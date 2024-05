Süper Lig’e süper Göz-Göz

GÖZTEPE Süper Lig'de! "Gürsel'lere Fevzi'lere Artuner'e and olsun ki döneceğiz o günlere. Göztepe'miz yine ayağa kalkacak. Ele ele zafere koşacak. Gücümüz dünyayı sarsacak" demişlerdi. İzmir'in Asi Çocukları, hakkettiği yere Süper Lig'e döndü. Bu yolculuk kolay olmadı. Eyvahlar ve acabalar arasında gitti geldi kimi zaman. Ama inanmışlar ordusunun önünde kimse duramaz. Şanlı Göztepe, 100. yılında Süper Lig'de mücadele edecek. Şimdi kutlama zamanı. O meşhur bestedeki gibi "Şampiyon olunca. 40 gün 40 gece" kutlamalar yapılacak. 14 Haziran'da ilk işaret fişeğiyle birlikte Güzelyalı Süper Lig'deki takımlara gözdağı vermek adına alev alacak. Ama 15 Haziran'ın ilk ışıklarıyla birlikte yönetiminden taraftarına herkes elini taşın altına sokup Süper Lig hazırlıklarına başlamalı. Bu takım yeterince cefa çekti. Bundan sonra sefa zamanı. İlk iş Stanimir Stoilov'un istediği nokta transferlerle kadroyu yapılandırmak gerekiyor. Zaten eldeki kemik kadroyu bozmadan yapılacak takviyeler yeterli olacaktır. Göztepe taraftarı her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ancak bir uyarıda bulunmakta da fayda var. Bu takım siz tribünden orta açtığınız zaman bambaşka oynuyor. Süper Lig'de de her maçı çakılı oynayın.

SIRA GELDİ YENİLERİNE

BAŞKAN Rasmus Ankersen ve ekibi transfer konusunda sinyali verdi. İş bitirici isimleri getirecekler. Şimdi biraz sabırlı olup ilk olarak en üst ligde kalıcılık sağlanmalı. Ancak her Göztepeli'nin hayalini de unutmamak lazım. İyi bir yapılanma ve kadro mühendisliğiyle Avrupa kupaları bu kez neden olmasın? Göztepe o efsane kadrosuyla Avrupa'da destan yazmıştı. Sıra geldi yeni efsane ve destanlara... Son olarak sarı-kırmızılılar, sadece futbolda değil diğer branşlarda da büyük bir atılımın içinde. 100. yılda hedef tüm kulvarda şampiyonluk. O zaman sözlerimizi şöyle bitirelim mi? Bu seneki 14 Haziran'da atılan işaret fişeği tüm kulvarlarda şampiyonluğun ve madalyaların habercisi olsun.