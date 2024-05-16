Niakate’ye kanca

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de transfer iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Braga forması giyen 24 yaşındaki Malili stoper Sikou Niakate'yi gündemine aldı. Kurmaylar, bu sezon Portekiz temsilcisinde 31 maça çıkan ve attığı 2 gol ile dikkatleri üzerine çeken Niakate'nin nabzını yoklayacak. Sarı-kırmızılı ekip sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren oyuncudan beklediği dönüşü alırsa bonservis pazarlığına oturacak. Eğer Portekiz ekibi yüksek bir bonservis bedeli talep ederse yönetimin kiralama formülünü de devreye sokabileceği ifade edildi.

BİR SÜREDİR GÖZ HAPSİNDE

İzmir ekibi, savunmada bu sene çok istikrarlı bir performans sergileyerek 1. Lig'in en az gol yiyen takımı olmuştu. Bu istikrarlı tabloyu Süper Lig'de de sürdürmek isteyen Göz-Göz, çözümü Malili oyuncuda buldu. Arka bölgede bu sezon Ogün, Taha, Ümit, Heliton ve İsmail beşlisiyle mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, kiralık oynayan Ümit'in takımına geri dönmesi, Taha'nın başka bir takıma transfer olma ihtimaline karşı tedbirli davranıyor. Bir süredir Göz-Göz'ün radarına olan oyuncu, Profesyonel kariyerine Valenciennes'te başlayan ve Guingamp 2, Guingamp, Metz 2 ve Metz'de forma giyen Niakate, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile ön plana çıkıyor.

TAHA'YA AVRUPA TAKİBİ

GÖZTEPE'NİN sezon başında Trabzonspor'dan bonservis bedeliyle takıma bedelsiz olarak kazandırdığı Taha Altıkardeş için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Stoper ve sağ bek oynayabilen Taha için Genk, Lyon, Anderlecht ve Feynoord kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. Taha için yaklaşık 5 milyon Euro bedel biçtikleri öğrenilirken, önümüzdeki günlerde kurmaylar kulüpler ile masaya oturacak. Bu sezon 32 maçta forma giyen ve 3 gol, 1 asistlik katkı sunan Taha, bu sezon gösterdiği performans ile kariyerinin en parlak günlerini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin Taha'yı satmak istemediği ve Süper Lig kadrosunun ilk 11'inde düşündüğü gelen bilgiler arasında.

CELİL GİTTİ

SEZON başında Göztepe'ye, Samsunspor'dan kiralık olarak katılan Celil Yüksel, sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Göztepe'ye yükseldiği Süper Lig'de başarılar dileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Göztepe'yi temsil etmek benim için bir onurdu ve bu camianın bir parçası olmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Sizlerle birlikte yaşadığım her anı sonsuza kadar hatırlayacağım. Tüm taraftarlara ve camiaya verdiğiniz destek için minnettarım. Bu ailede yer aldığım sürece hissettiğim sevgi ve destek benim için çok değerliydi. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR ÜMİT'İ GERİ İSTİYOR

GÖZTEPE'NİN geçen sezon başında Alanyaspor'dan kiraladığı stoper Ümit Akdağ'ı Alanya temsilcisinin takıma geri çağırdığı öğrenildi. Bu sezon kariyerinin en parlak günlerini geçiren Ümit'in başarısını fark eden Alanya ekibinin gelecek sezon Ümit'i takımda görmek istediği ifade edildi.