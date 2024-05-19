Yeni hedef Kemen

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe, yeni bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İzmir temsilcisi, gelecek sezon Süper Lig'de adından söz ettirecek bir kadro kurmak için kolları sıvarken, transfer listesi de şekillenmeye başladı. Önceliği savunma ve orta sahaya veren Göz-Göz, gözünü Süper Lig tecrübeli isimlere çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Süper Lig'de Avrupa kupalarına katıım savaşı veren Başakşehir forması giyen 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Oliver Kemen'e kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek oyuncuyla temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak.

TALİPLER PİYASAYI YÜKSELTİYOR

Orta alanda daha üretken bir takım oluşturmak ve hücuma katkı sunacak bir oyuncu ile anlaşmak için kolları sıvayan kurmaylar, transferi bitirmek istiyor. Deneyimli oyuncuya geçen sene devre arasında Bodrum FK ile Eyüpspor'un talip olduğu kaydedildi. Bodrum temsilcisi ile İstanbul ekibinin deneyimli oyuncuya talip olması oyuncunun piyasa değerini iyice yükseltti. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Çağdaş Atan yıldız futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün kurmayları oyuncuyu ikna etmek için çalışmaları önümüzdeki hafta içi başlatacak. Göztepe'nin bu transferdeki en büyük kozu Mehmet Sepil olacak. Geçmiş dönemlerde İstanbul ekibiyle yakın temasları bulunan Sepil, transfer için araya girdi.Profesyonel kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Kemen, bu sene devre arasında Kayserispor'dan İstanbul temsilcisine transfer olmuştu. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın bir süredir transfer listesinde olan Kemen'in sarı-kırmızılı ekibin ilk transferlerinden olması bekleniyor. Kemerunlu orta sahanın yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.