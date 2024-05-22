Göz-Göz’de işlem tamam

Trendyol Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe ilk transferini gerçekleştirmeye çok yakın. Geçen sezon Birinci Lig'de en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye yaptı. Türkiye'nin devler arenasında kaliteli ve geniş bir kadroyla

mücadele etmeyi planlayan Göz-Göz'ün, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol takımının sol beki Djalma Filho Silva ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun bu ay sonunda sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kurmaylar Sambacı yıldızı bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

STANİMİR STOİLOV DA ÇOK İSTEDİ

Göztepe transfer komitesinin tüm sezon boyunca 29 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve teknik ekibe de olumlu rapor sunduğu vurgulandı. Süper Lig'de de takımın başında kalacak olan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoliov'un da oyuncuyu mutlaka takımında görmek istediği vurgulandı. Djalma Silva'nın Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin hedefleri ve kulüp yapısından çok etkilendiği ifade edilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.

HEDEF AVRUPA

GÖZTEPE'NİN CEO'su Kerem Ertan, önceki akşam katıldığı özel bir programda çok önemli açıklamalarda bulundu. Ertan, Süper Lig'de Göztepe'nin kalıcığı olacağını ifade ederken, çıtayı da yükselterek hedefi Avrupa olarak gösterdi. Ertan, "İlk sene Süper Lig'e geldiğimizi hissettireceğiz. Ana hedefimiz Göztepe'yi hak ettiği Avrupa Kupaları'na tekrar çıkarmak. Bu sezon olmasa bile 2-3 sezon içerisinde mutlaka ülkemizi en güzel şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz" dedi. Göztepe'nin sorunsuz bir şekilde bir üst lige çıktığını belirten Ertan, "Biz Süper Lig'e bir problem ile gelmiyoruz. Biz stat problemi veya UEFA'daki borç dosyaları ile gelmiyoruz. Biz yönetimiyle, taraftarıyla, Medceziri'yle bu lig kalite katmaya geliyoruz. Bizim kulübümüzün hem idari, hem teknik, hem de mali yapısı itibariyle çok başarılı olacağına inanıyorum. Ve bu model Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

KARİYERİNDE ÇIKIŞ PLANLIYOR

Futbolculuk yaşamına ülkesi Brezilya'nın Atletico PE takımında başlayan Djalma Silva; Nacional De Patos, Treze, Urt, Confiança, Operario PR ve Bahia'da oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda AEL Limassol'a transfer oldu. 29 yaşındaki savunmacı kariyerinde yeni bir çıkış planlarken, Süper Lig'i bu hedefinde bir fırsat olarak değerlendiriyor.

MANİSA FK İLE KÖPRÜ KURULACAK

SÜPER Lig'e adım atan Göztepe'nin yüzde 70 hisselerine sahip olan İngiltere merkezli Sports Republic şirketinin, Manisa FK'nın da hissedarı olacağı iddiası ortaya atıldı. Önceki gün Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından Sports Repuclic şirketinin Manisa ekibinin de hisselerini almak için girişimde bulunduğu iddiaları yayıldı. Bu arada ziyarette sarı-kırmızılıların elde kalan ve gelecek vaad eden oyuncuları Manisa FK'ya kiralaması gündeme geldi. Yine sözleşmesi süren ancak yeni sezon planlamalarında yer almayan Göztepe'nin bazı yabancı futbolcularının da Manisa FK'ya gidebileceği kaydedildi.

İSMAİL KÖYBASI BİR YIL DAHA GÖZTEPE'DE

GÖZTEPE'NİN tecrübeli savunmacısı ve kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'de de sarı-kırmızılı formayı terletecek. Sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin şartların yerine gelmesiyle bir yıl daha uzadığını duyurdu. İsmail, Göz-Göz'de üçüncü yılına girecek.

SEPİL'DEN TESİS MÜJDESİ GELDİ

'Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil, "Olimpik tesis konusunda stadımıza çok yakın bir alanda çok ciddi proje oluşturduk. Tüm anlaşmalar imzalandı. Çok kısa zamanda 17 branşımızın da yapılabileceği Göztepe Olimpik Sporlar Tesisi yapacağız. Bu sene içinde tesisin temeli atılacak, çok hızlı bir şekilde bitireceğiz" dedi.