Harcama çılgınlığı

KAMUYU Aydınlatma Platformu (KAP)'nun yaptığı bildirimlerden derlenen bilgilere göre, "Dört büyükler", son yıllarda döviz kurundaki artışa rağmen yüksek bedelli sözleşmelerle harcama çılgınlığına girdi. Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/ antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon Euro, Galatasaray ise 152,7 milyon Euro harcayarak rekor giderlere ulaştı. Beşiktaş'ın 90,1 milyon Euro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından ise toplam 84,1 milyon Euro çıktı. Bu rakamlara son 3 ayın (mart, nisan, mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon Euro'nun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZİRVEDE ASLAN VAR

F.Bahçe ve G.Saray'ın bu sezon bonservis ve futbolcu/ antrenör ücret giderleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Manchester City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla. Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon avro para ödülü kazandı. "Dört büyükler"in son 10 sezonda aynı kalemlerdeki gideri ise toplam 3 milyar 533 milyon Euro oldu. Bu süreçte G.Saray 1 milyar 38 milyon Euro ile başı çeken kulüp oldu.