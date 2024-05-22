  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Harcama çılgınlığı

Harcama çılgınlığı

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon futbolcu ve antrenör ücretlerine 487 milyon Euro harcadı

HABER MERKEZİ
Harcama çılgınlığı

KAMUYU Aydınlatma Platformu (KAP)'nun yaptığı bildirimlerden derlenen bilgilere göre, "Dört büyükler", son yıllarda döviz kurundaki artışa rağmen yüksek bedelli sözleşmelerle harcama çılgınlığına girdi. Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/ antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon Euro, Galatasaray ise 152,7 milyon Euro harcayarak rekor giderlere ulaştı. Beşiktaş'ın 90,1 milyon Euro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından ise toplam 84,1 milyon Euro çıktı. Bu rakamlara son 3 ayın (mart, nisan, mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon Euro'nun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZİRVEDE ASLAN VAR

F.Bahçe ve G.Saray'ın bu sezon bonservis ve futbolcu/ antrenör ücret giderleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Manchester City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla. Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon avro para ödülü kazandı. "Dört büyükler"in son 10 sezonda aynı kalemlerdeki gideri ise toplam 3 milyar 533 milyon Euro oldu. Bu süreçte G.Saray 1 milyar 38 milyon Euro ile başı çeken kulüp oldu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA