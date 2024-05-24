Göztepe’den Sangare atağı

Trendyol Süper Lig'de fark yaratacak iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Göztepe, savunma takviyesi için atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, Kıbrıs Rus Kesimi'nde AEK Limassol forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile prensipte anlaşma sağlarken, sağ bek adayını da buldu. Kurmaylar, Süper Lig'de bu sezon küme düşen Karagümrük'te forma giyen sağ bek Nazım Sangare için girişimlere başladı. Almanya doğumlu olan ve Türk statüsünde oynayan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının İstanbul ekibiyle de sözleşmesinin sona ermesi Göz-Göz yönetiminin transferi gerçekleştirme şansını artırıyor.

PİYASA DEĞERİ 200 BİN EURO

Piyasa değeri 300 bin Euro olan gurbetçi oyuncu ile menajeri kanalıyla temasa geçen kurmaylar, İzmir ve taraftar kozunu kullanarak Sangare'yi ikna etmeye çalışıyor. Futbolcunun da Süper Lig'de kariyerini devam ettirmek istediği ve Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da futbolcu için ısrarcı olduğu ve sarı-kırmızılıların tüm şartları zor- ladığı ifade edildi.

YEDİ YILDIR TÜRKİYE'DE

ALMANYA'DA yetişen ve 2017'den bu yana Süper Lig'de forma giyen Sangare, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Osnabrück'ten 2017'de Antalyaspor'a transfer olan Sangare, Güneş temsilcisindeki performansıyla 2020 yılında Fener'e imza atmıştı. A Milli Takıma kadar yükselen 29 yaşındaki savunmacı 6 kez ay yıldızlı formayı terletti.

İÇ TRANSFERDE İŞLEM TAMAM

Göztepe tecrübeli kaptanı İsmail Köybaşı ile bir, orta saha Dennis ile ise 3 yıllık yeni sözleşme yaparken, iç transferde hamlelerini tek tek gerçekleştiriyor. İç transferde birçok oyuncusuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin kaleci Mateusz Lis başta olmak üzere as futbolcularıyla yola devam edeceği kaydedildi.

DJALMA SILVA İZMİR'E GELECEK

GÖZTEPE'NİN her konuda anlaşmaya vardığı sol bek oyuncusu Djalma Silva, imza atmak için en kısa sürede İzmir'e gelecek. 29 yaşındaki savunmacının gelecek hafta içinde İzmir'e gelerek hem tesisleri gezmesi, hem de sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.