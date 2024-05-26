Göztepe’den Yusuf bombası

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfere hızlı bir giriş yaptı. İç transferde İsmail Köybaşı ve Dennis ile nikah tazeleyen, dış transferde ise AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan Göztepe'de adaylar çoğalıyor. Gündeminde Nazon, Kemen, Everton Bala, Sangare, Shelvey, Emirhan Topçu, Ravil Tagir, Bertuğ Yıldırım ve Erencan Yardımcı gibi isimler olan sarı-kırmızılıların Adana Demirspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı da listesine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların oyunun her bölgesinde forma giyebilen yıldız futbolcu konusunda ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Özellikle Süper Lig kulüplerinden teklifler alan 31 yaşındaki futbolcunun da İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Son iki sezondur Adana ekibinin formasını terleten Yusuf, alacaklarının karşılığında takımdan ayrılmıştı. Futbola Araklıspor'da başlayan ve sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Bursaspor ve Kasımpaşa formalarını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Adana Demir'de görev yaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un her iki kanat ve beklerde görev yapabilmesi nedeniyle Yusuf Erdoğan'ın alınmasını istediği ifade edildi.

ÜMİT AKDAĞ ISRARI SÜRÜYOR

GÖZTEPE, sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın bonservisini almak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon Göz-Göz'de sergilediği performansla Romanya U21 Milli takımına seçilmeyi başaran ve istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu için iki taraf görüşmelere başladı. Alanyaspor'un gelecek vaat eden futbolcusunu bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ümit'in kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği belirtildi. Alanyaspor cephesinin ise şimdilik bonservis satışına sıcak bakmadığı, ilerleyen günler de kurmayların tekrar masaya oturacakları bildirildi.