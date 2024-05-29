Göz-Göz’den golcü hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İç transferde İsmail Köybaşı ve Anthony Dennis ile nikah tazeleyen, dış transferde ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılarda gündeme çok önemli bir ismin daha geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Samsunspor forması giyen 26 yaşındaki Çadlı santrafor Marius Mouandilmadji'ye kanca attığı öne sürüldü. Sözleşmesi 2026'da sona erecek golcü için temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, Marius'un nabzını yoklayacak. Geçen sezon 31 maçta attığı 10 gol ve 1 asist ile yıldızlaşan oyuncu Göz-Göz'de oynamaya sıcak yaklaşırsa yönetim, Samsun ekibinin kapısını çalacak.

ROMULO'YA ALTERNATİF

Bu sene attığı goller ile birçok takımın transfer listesinde üst sıralara yerleşen Marius için sıkı bir pazarlık yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu transfer ederek ön bölgede rekabetçi bir kadro oluşturmak istiyor. Göztepe'nin geçen sezon devre arasında transfer ettiği Romulo Cardoso'ya alternatif olarak düşünülen Marius'u Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın özellikle istediği öğrenildi. Marius, Süper Lig'de gösterdiği performansa ek olarak Çad milli takımının formasıyla 5 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.