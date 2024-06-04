Göz-Göz’de rota Emin

Trendyol Süper Lig'de sezon öncesi dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Göztepe, Galatasaray'ın yıldızlarını göz hapsine aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig şampiyonu İstanbul ekibinden orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Emin Bayram için de devreye girdi. Geçen sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki genç stoper, sözleşmesinin bitmesiyle G.Saray'a geri dönecek. Ancak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefleyen Aslan'ın kadrosunda yer bulması zor gözüken Emin için bu kez de Göz-Göz devreye girecek.

BURUK SÖZ SAHİBİ

Sarı-kırmızılılar, Taylan için temasa geçtiği Aslan yönetimden bu kez Emin'i kiralık olarak istedi. G.Saray yönetimi, transfer için son sözü teknik direktör Okan Buruk'a bırakırken başarılı çalıştırıcının kararı etkin rol oynayacak. G.Saray altyapısından yetişen futbolcu 2022-2023 sezonunda da 1. Lig'de Boluspor'da kiralık olarak forma giymişti.

İKİ OYUNCUNUN KADERİ BELLİ OLACAK

GÖZTEPE'DE sözleşmeleri süren İsveçli orta saha Pascal Lundqvist ile Nijeryalı golcü Obinna Mamah'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un kaleci Mateusz Lis, stoper Heliton ile golcü Romulo ile yola devam etmek istediği bildirildi.