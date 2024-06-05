Göztepe’ye Arda geliyor

İki yıllık aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Göztepe'de yönetim yerli harekatına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Atınç Nukan ile vedalaşırken bu bölgeye rekabeti artıracak yerli bir stoper takviyesi için kolları sıvadı. Kurmaylar, G.Saray'ın geçen sezon Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen genç stoperi Emin Bayram için temasta bulunurken, listenin ilk sırasında ise G.Antep FK'dan Arda Kızıldağ'ın olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig deneyimi olan 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK

Ancak oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesinin devam etmesi transferin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Sarıkırmızılı ekibin scoutlarının da yıl boyuncu izlediği ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un da onay verdiği Arda ile menajeri kanalıyla temasa geçen kurmaylar olumlu dönüş aldı. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin Antep ekibinin kurmaylarıyla başarılı savunmacının bonservis bedeli için masaya oturması bekleniyor. Transferin gerçekleşmemesi durumunda Göz-Göz, G.Saraylı Emin Bayram'a yoğunlaşacak.

BAŞKENT'TE YETİŞTİ

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, Başkent ekibinde A Takım'a kadar yükselme başarısı gösterirken, Hacettepe ve Ankaragücü formalarını da terletti. Kariyerinde 208 resmi maça çıkan 25 yaşındaki stoper 21 kez fileleri sarstı.

OYEWUSİ İDDİASI

İngiliz ekibi Southampton'ın Fransız golcüsü Sekou Mara'yla ilgilenen Göztepe'nin Mathias Oyewusi'yi de listesine eklediği ifade edildi. Son olarak Fransa Lig 2 takımı Valenciennes'te forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için girişimlere başlandı. Valenciennes'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oyewusi'nin de Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi