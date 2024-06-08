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Haberler Göztepe Göztepe’den potada dev bir atılım daha

Göztepe’den potada dev bir atılım daha

HABER MERKEZİ
Göztepe’den potada dev bir atılım daha
GÖZTEPE Spor Kulübü Basketbol Şubesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Türk Koleji iş birlikteliğiyle hayata geçirilen "Şehrimin Devleri" projesiyle birlikte Türkiye genelinde yapılacak taramalar ile seçilecek genç sporcu adaylarının uluslararası alanda başarılı birer basketbolcuya dönüşmeleri amaçlanıyor. 3 yıl sürecek olan projede, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ek dil dersleri, İzmir Türk Koleji tarafından ise beslenme ve tesis imkanı sağlanacak. Mehmet Sepil eğitim ve sporun uyumuna dikkat çekerken "Şehrimin Devleri projesi ile genç sporculara ulaşmayı hedefliyoruz. Milli takımlara sporcu yetiştirmek istiyoruz. Çocuğun spor yapmasında eğitimin önemli rol ve görevi var. İzmir'in en köklü okullarından İzmir Özel Türk Koleji ile bize her konuda destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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