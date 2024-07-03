Göz-Göz gurbetçi avında

Süper Lig'e iki sezonluk aranın ardından geri dönen ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe transferde rotasını yine gurbetçi bir isme çevirdi. Yurt dışında doğan ve eğitimlerini Almanya'da alan sağ bek Nazım Sangare ve stoper Koray Günter'i transfer eden Göz-Göz, bu sefer İngiltere doğumlu Emre Tezgel'e kanca attı. Sarı-kırmızılılar, Stoke City'nin 18 yaşındaki hücumcusunu radarına aldı. Sport Republic'in İngiltere bağlantısı sebebiyle oyuncuyu yakından tanıdığı ve kulübüyle temasa geçileceği ifade edildi.

'YENİ HARRY KANE' DENİYOR

İngiltere'de geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve oyuncu gözlemcilerinin favori isimleri arasında yer alan 2005 doğumlu futbolcunun Stoke City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç forvet, geçen sezon kiralık oynadığı Championship ekibi Milton Keynes Dons'ta 17 karşılaşmada 3 gol attı. İngiliz gazeteleri de Göztepe'nin oyuncuya ilgisinin olduğunu ve temaslarda bulunulacağını aktardı. 'Yeni Harry Kane' olarak bahsedilen Emre Tezgel'i kulübünün bırakmak istemediği ifade edilirken, Göz-Göz'ün ise yerli statüsünde ve potansiyeli yüksek olan Emre için yatırımdan çekinmediği kaydedildi.

Göztepe, transferde 4 futbolcuyu kadrosuna katarken 9 isimle vedalaştı. Geçen sezon takımda yer alan isimlerden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı ve Tarkan Serbest ile kadrosunda kiralık olarak bulunan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip iç transferde İsmail Köybaşı, Anthony Dennis, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini ise uzattı.

İLK RAKİP CHARLTON

İlk etap kamp çalışmalarına İzmir'de başlayan Göztepe, Slovenya'daki ikinci etap çalışmaları kapsamında 13 Temmuz Cumartesi günü İngiltere 1. Lig ekiplerinden Charlton Athletic ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın Bled kentinde çalışmalarına devam edecek olan İzmir ekibi 25 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönecek ve çalışmalarına tesislerinde devam edecek.

ROMULO'DA İŞLEM TAMAM

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Romulo Cardoso'nun sözleşmesi uzatıldı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Romulo Cardoso'nun kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi. Oyuncunun satın alma opsiyonunun devam ettiği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Paranaense'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 5 gol ve 3 asistle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.