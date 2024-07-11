Göz-Göz’e Tayfur önerisi

Gelecek sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki yoğun maç takvimine uygun olarak geniş rotasyonlu bir takım oluşturmaya çalışan Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın ardından yine eski bir oyuncusunu takıma döndürebilir. 2016-19 yılları arasında sarı-kırmızılıların formasını giyen kanat oyuncusu Tayfur Bingöl, Göz- Göz'e önerildi. Beşiktaş'ın kamp kadrosuna alınmayan 31 yaşındaki futbolcu, menajeri vasıtasıyla kulüp arayışlarına başlarken, oyuncu İzmir ekibi ile de anılıyor.

Konyaspor'un da kendisiyle ilgilenmesine rağmen başarılı futbolcunun, şampiyonluk yaşadığı Göztepe'ye dönmesi sürpriz sayılmayacak. Tayfur, Alanyaspor'da kiralık oynadıktan sonra, 2016-17 sezonunda patlama yaptığı Göztepe'ye transfer olmuştu. İlk sezonunda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan futbolcu, sonraki 2 sezon İzmir ekibinde görev yaptı. Ardından 4 yıl Alanya'da top koşturan Tayfur, son 2 sezonu Beşiktaş'ta geçirdi.

EKREM TAMAM

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı. Mateusz Lis'in Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen Göz-Göz, Ekrem'i kadrosuna dahil etti.

MARA TRANSFERİ KAMPA BAĞLI

SÜPER Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, yaz transfer dönemi boyunca ilgilendiği Southampton'un forveti Sekou Mara'nın takıma katılması için yaşanacak gelişmelere odaklandı. 9 Ağustos'ta başlayacak Premier Lig öncesinde İngiliz ekibi, performansını yeterli görmediği oyuncuları kadro dışı bırakıp, İzmir temsilcisine kiralık ya da bonservisiyle gitmelerinin önünü açacak.