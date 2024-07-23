Göztepe’de 1 numara telaşı

Trendyol Süper Lig'de nokta atışı transferler ile yeni sezona başlamak isteyen Göztepe kaleci arayışını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Juventus'un 31 yaşındaki İtalyan yedek kalecisi Mattia Perin'i gündemine alan kurmaylar, listesine iki isim daha yerleştirdi. Southampton'a geri dönen geçen yılki kalecisi Polonyalı Mateusz Lis'in durumunun belirsiz olması nedeniyle sarı-kırmızılılar Guimaraes'in 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı file bekçisi Bruno Varela'ya kanca attı. Göz-Göz'ün sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren Varela'yı kiralama formülüyle takıma kazandırmak istediği öğrenildi.

KULÜBE MENAJERLER ÖNERDİ

Sarı-kırmızılıların hedefindeki son isim ise son olarak Empoli forması giyen Etrit Berisha oldu. İzmir ekibine menajerler vasıtasıyla Arnavut eldiven önerildi. İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi bu ay başında sona eren 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin bonservis engeli bulunmuyor. Teknik direktör Stanimir Stoliov'a Berisha'nın ismi verilirken, Bulgar teknik adamın isteğine göre transfer için somut adımlar atılacak. Altyapı eğitimini İsveç'te alan Berisha, uzun yıllar forma giydiği İtalya'da Lazio, Atalanta, SPAL ve Torino formalarını de terletti.

VARELA DEVLER İLE ANILMIŞTI

Benfica'nın altyapısında profesyonel kariyerine başlayan Varela, Hollanda ekibi Ajax'ta da forma giydi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Yeşil Burun Adalı futbolcu ile daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi. Teknik heyetin yarın Hırvatistan ekibi NK Istra 1961 maçı sonrası kaleci belirsizliğini çözmesi bekleniyor.

DRAGAN SOLAK'TAN GÖZ-GÖZ'E ZİYARET

GÖZTEPE'DE futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Sırp iş insanı Dragan Solak, takımı Slovenya kampında yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance ile önce Göztepe'nin geçtiğimiz cumartesi Luton Town ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Solak, ertesi gün de izin yapan oyuncuları, teknik ekibi ve personeli ağırladı. Herkesle özel olarak ilgilenen Dragan Solak, Süper Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılara çok güvendiğini ve her zaman destek vereceğini dile getirdi.