Göztepe sağ şeritte

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Toronto forması giyen 23 yaşındaki Güney Afrikalı sağ kanat oyuncusu Cassius Mailula'ya kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar nabız yoklayacak. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncudan beklediği dönüşü alırsa transfer için düğmeye basacak. Genç ve gelecek vadeden oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen yönetim, sıkı bir pazarlıkla hücum hattını Mailula ile zenginleştirmeyi hesaplıyor.

EKİBİN YENİ KEŞFİ

Göztepe'nin Dünya'nın birçok yerinde yetenekli isimleri araştıran scout ekibinin Mailula'yı keşfettiği ve sportif direktör Ivan Mance'ın da bu öneriye oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. Profesyonel kariyerine Güney Afrika'nın yerel takımı Mamel Sundow'da başlayan Mailula, 2022-23 sezonunda çıktığı 32 karşılaşmada 16 gol atarak oldukça iddialı bir grafik yakalamıştı. Takımında yıldızlaşan Mailula, Amerikan ekibi Toronto'ya transfer olarak kendisini farklı bur kulvara taşıdı. Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde bulunan oyuncu için Türk ekiplerinin de yoklama çektiği ifade edildi.

LİSTESİ KABARIK

Sarı-kırmızılılar kanat pozisyonu için daha önce birçok oyuncu ile temasta oldu ifade edilmişti. Yönetim, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un listesi doğrultusunda sol kanat için Brezilya'dan Avai FC'den Mauricio Garcez, Fenerbahçe'den yine sağ kanat Emre Mor, Galatasaray'dan Yunus Akgün gibi isimleri gündemine eklemişti. İzmir ekibi, Mailula transferinde pürüz yaşaması halinde alternatiflere yönelecek.

LASSE NİELSEN VEDA EDECEK

GÖZTEPE'NİN geçen sezon Malmö'den transfer ettiği 36 yaşındaki Danimarkalı stoper Lasse Neilsen'in ayrılık hazırlığında olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 19 karşılaşmada görev yapan ancak beklediği süreyi bir türlü alamayan deneyimli savunmacının birkaç kulüp ile görüştüğü ve önümüzdeki günlerde resmen ayrılacağı kaydedildi.

GÖZ-GÖZ BUGÜN TOPBAŞI YAPTI

GÖZTEPE'DE Slovenya kampının ardından yaptığı 3 günlük izin bugün son buldu. Tatili sonlandıran oyuncular Urla'da bir araya gelirken, Teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde top başı yapan oyuncular yükleme antrenmanlarına devam etti.