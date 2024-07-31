Göz-Göz’den Fall atağı

Trendyol Süper Lig'de iki sezon sonra sahne alacak olan Göztepe'de sağ kanat listesine yeni bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall'u gündemine aldı. Son olarak Toronto forması giyen sağ kanat Cassius Mailula'yı yoklayan Göz-Göz, İstanbul ekibinde yıldızlaşan Senegalli yıldızı da ekledi. Kasımpaşa'da son 3 sezonda 91 maçta görev yaparak 20 gol üreten deneyimli oyuncunun istikrarlı bir performansı Göz- Göz'ün ilgisini çekti. Ancak başarılı hücum oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar sürecek olması engel teşkil ediyor.

HÜCUM GÜCÜ VAR

Kasımpaşa'nın bu nedenle yüksek bir bonservis ücreti istediği ancak sarı-kırmızılı kurmayların sıkı bir pazarlıkla rakamı indirmeye çalıştığı belirtildi. Aslen sağ kanat pozisyonunda oynayan oyuncunun yan mevki olarak santrfor ve sol kanatta da görev alabilmesi ismini transferde bir adım öne çıkartıyor. Profesyonel kariyerine WS Bruxelles'te başlayan Fall; Charleroi ve Eupen'de de top koşturdu. Forma giydiği bütün takımlarda ilk 11'in değişilmez ismi olan Fall'un transferi için yoğun çaba harcanıyor.

MATSUKİ İMZALADI

GÖZTEPE, daha önhce prensipte anlaştığı Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi dün açıkladı. Japonya J1 Ligi ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, Göztepe şirketinin bünyesinde bulunan Sport Republic'in Premier Lig takımı Southampton ile anlaştı. Ancak Matsuki'nin İngiltere'de mevcut yasalar gereği 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için sarıkırmızılı ekibe 1 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 371 dakika süre alan genç yetenek, 2 gol atma başarısı gösterdi.

ANTHONY DENNİS'E TALİPLER ÇOĞALDI

GÖZTEPE'YE 2022-23 sezonunda katılan ve U19 takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Nijeryalı ön libero Anthony Dennis, birçok kulübün transfer listesine girdi. Ancak teknik direktör Stanimir Stilov'un oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.