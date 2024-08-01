Göz-Göz’de hedef Avrupa

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Stoilov, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı. Stoilov "Ben Avrupa için bir yaz daha beklemem. Bu imkanlara sahibiz. Kimse buraya tatil yapmaya gelmedi. Üst sıralara oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Sahada her takımı yenebiliriz" dedi.

Takımda inanılmaz bir kenetlenme olduğunu anlatan Bulgar teknik adam, "Geçen sene müthiş bir destek vardı. Taraftarımızın desteğini güçlü şekilde hissediyoruz. Bu yüzden kazanmak için her şeyimizi vermemiz gerektiğini biliyorum. 3 milli oyuncuyu takıma kazandırdık. Daha fazla milli oyuncuyu görmek istiyoruz. İyi 4 santrfora ihtiyacımız var. 2 arayışımız sürüyor, 1 tanesi ile ilgili imzaya yakınız" dedi.

LİS'İN GELME OLASILIĞI

Ivan Mance ise tüm camiayı birlik ve beraberliğe davet etti. "Taraftarlarımız bizleri desteklemeye devam etsin" diyen Mance, "Göztepe'yi daha güzel günlere götüreceğiz. 7 transfer yaptık. Şu an 2 oyuncuyu getirmeye çok yakınız, 1 tanesiyle imza aşamasına geldik. Bir kaleci daha alacağız. Mateusz Lis kesinlikle olasılıklardan bir tanesi. Biz oyuncuları daha iyi yapabiliriz. Stratejimiz buna dayanıyor. Göztepe'ye çalışkan, aç oyuncular getirmek. Göztepe kulübüne saygı duyacak, bu kulübü öne getirecek oyuncular olacak. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖZTEPE'DE ROTA TAYFUN

TRENDYOL Süper Lig'de transfer bombalarını peş peşe patlatan Göztepe'de yeni bir isim konuşuluyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan'ı gündemine aldı. Adana ekibi le sözleşmesi haziran 2026 yılına kadar süren oyuncu için nabız yoklanacak. Sezonun başlamasına sayılı günler kala kurmaylar takımı büyük ölçüde şekillendirmek için vites arttırırken, Adana ekibi ile bu hafta içi temasa geçilecek. Yönetim eğer olumlu dönüş alırsa transferi noktalamak için hamle yapacak.

İKİ SEZON İZMİR GEÇMİŞİ VAR

Profesyonel kariyerine Menemen FK'da başlayan ve 2014-17, 2018-21 yılları arasında sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Vanspor FK, Tuzlaspor, Kocaelispor formalarını da terleten Tayfun kariyer basamaklarını birer birer tırmanarak Süper Lig'e kadar ulaştı. Geçen sezon Adana temsilcisi ile 21 maçta görev yapan ancak 6 kez 11'de başlayan deneyimli orta saha daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamak istediği kaydedildi.

MATSUKİ PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

GÖZTEPE'NİN son transferi Kuryu Matsuki'ye yapılan video yüzbinlerce kez izlenerek trend oldu. Japon çizgi film efsanesi Tsubasa temasıyla hazırlanan animasyon video yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi ve alkış aldı. Göztepe'nin medya ekibi, geçen sezondan bu yana yaptığı paylaşımlar ile sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabını ilgi çekici hale getirdi. Son paylaşımlar ise taraftarı mest etti.