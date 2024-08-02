Göz-Göz’e usta stoper

ÜÇLÜ savunma oynadığı için defansta derin bir rotasyona ihtiyaç duyan Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin kıskacına yeni bir isim takıldı. Kariyerinde 305 Süper Lig maçı bulunan 36 yaşındaki Caner Osmanpaşa menajerler vasıtasıyla Göz-Göz'ün gündemine girdi. Lasse Nielsen'in ayrılmasının ardından İzmir ekibinde şu an stoper olarak Taha Altıkardeş, Koray Günter ve Heliton yer alıyor. Bu bölgeye mutlaka transfer isteyen teknik direktör Stanimir Stailov'un da yerli rotasyonunda kullanmak üzere Caner Osmanpaşa'lının ismine sıcak baktığı belirtildi.

LUNDQVIST'E TALİP ÇIKTI

Süper Lig'de on bir sezon geçiren, Sivasspor, Trabzonspor, Akhisarspor ve Erciyesspor'da top koşturan deneyimli futbolcu şu anda transferin gözdesi durumunda. 36 yaşındaki isim 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un da ilgisini çekerken, Caner'in tercihinin Süper Lig olduğu ifade edildi. Öte yandan orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e ülkesi İsveç'ten talip çıktı. Yeni sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki orta saha için Goteborg takımının sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü bildirildi.

MİGUEL CRESPO'NUN ÖNCELİĞİ AVRUPA

Süper Lig'e iki sezon sonra geri dönüş yapan Göztepe'nin uzun süredir ilgilendiği Fenerbahçeli Miguel Crespo'nun önceliğinin yurtdışında oynamak olduğu öğrenildi. Crespo, kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra sarı-kırmızılı takımın ilgisini değerlendireceği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Göz-Göz, orta alan transferi için alternatif isimlere yönelmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik adam Stanimir Stoilov'un orta sahaya mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.