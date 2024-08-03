Göztepe Lis’e kavuşuyor

Süper Lig'e iki sezonluk aranın ardından dönen Göztepe'de taraftarların haftalardır süren Lis hasreti son buluyor. Geçen sezon Southampton'dan kiralık olarak Göz-Göz'de forma giyip 1. Lig'in en başarılı kalecisi olan Mateusz Lis'in geri alınması için futbolseverler uzun süredir çağrı yaparken, sarı-kırmızılılar Polonyalı eldiven için geri sayıma geçti. Göztepe'nin futbol şubesi gibi Sport Republic firmasının yönettiği ve Premier Lig'e yükselen Southampton'ın Lis'i İzmir ekibine vermeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Southampton'a yakın sosyal medya hesapları, Göztepe'nin İngiliz temsilcisiyle Lis için anlaşmaya vardığını, 27 yaşındaki file bekçisinin transfer sezonu bitmeden İzmir'e döneceğini iddia etti.

IVAN MANCE MESAJI VERMİŞTİ

Şimdiye kadar 7 transfer yapan Göztepe'de önceki gün düzenlenen basın toplantısında 3 ya da 4 oyuncu daha alma planları olduğunu söyleyen Sportif Direktör Ivan Mance, "Görev yaptığım her takımda 3 kaleci ile çalıştık. Şu an bizde 2 kaleci var. Bir kaleci daha alacağız. Lis'in ise olma olasılığı var. Bunun 3 taraf için de olumlu olması gerekiyor. Mateusz Lis kesinlikle olasılıklardan bir tanesi" açıklamasını yapmıştı. Kadrosunda altyapı patentli Arda Özçimen bulunan Göztepe, kaleye Ankara Keçiörengücü'nden eski file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı da almıştı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Göztepe'nin geçen sezonda İngiliz ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateusz Lis, performansıyla sarı-kırmızılı ekibin 1. Lig'e çıkmasında önemli bir pay sahibi olmuştu. Polonyalı eldiven geçen sezon 31 maçta Göz-Göz kalesini korurken 20 maçta ise kalesini gole kapatarak çok önemli bir başarı elde etti. Sarı-Sarıkırmızılılar, geçen sezon Lis ve kırmızılılar, savunma hattının olumlu per-performansı sonrası 1. Lig'in formansı en az gol yiyen ekibi olmuştu.

SON ÖZEL MAÇ GÜRSEL AKSEL'DE

GÖZTEPE, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son provayı Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde yapacak. Göz-Göz, yeni transferleriyle taraftarıyla ilk kez bugün Kayserispor'u ağırlayacağı hazırlık maçında buluşacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezon kombine biletlerin geçerli olacağı karşılaşmanın bilet fiyatları ise batı tribünü 600, misafir 200 TL olarak açıklandı. Teknik Direktör Stoilov'un bu karşılaşmayı Antalyaspor maçının test sınavı olarak gördüğü ve ideal 11'iyle sahaya çıkacağı gelen bilgiler arasında.