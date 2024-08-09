Göz-Göz’den Mierez atağı

Trendyol Süper Lig'de yarın ilk maçına çıkacak olan Göztepe'de kulislerde yeni bir transfer dedikodusu yükseliyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Osijek'in 27 yaşındaki Arjantinli forveti Ramon Mierez ile ilgilendiği ifade edildi. Hırvat ekibi ile 152 maçta 62 gol atan oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. Mierez'i bonservisiyle almak isteyen kurmaylar, önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile teknik direktör Stanimir Stoilov'un takıma transfer dönemi bitmeden 2 santraforun daha katılacağını açıklaması üzerine gözler kulübün yapacağı hamleye çevrilirken, yönetimin resmi olarak önümüzdeki hafta transferleri açıklaması bekleniyor.

TİGRE'DE PROFESYONEL OLDU

Profesyonel kariyerine CA Tigre'de başlayan golcü Mierez, Osijek'in yanı sıra SuperSport HNL, Istra ve Tenerife formalarını da terletti. Birçok takımın radarında olan tecrübeli ismin yeni adresinin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedilirken, Mierez'in şu an teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 4 milyon Euro olduğu öğrenilirken, kurmayların sıkı bir pazarlık hazırlığında olduğu ifade edildi. Osijek'in yüksek bir kazanç elde etmek istediği belirtildi.

OGÜN BAYRAK 2 HAFTA YOK

Sezona başlamak için gün sayan Göztepe'ye Ogün Bayrak'tan kötü haber geldi. Slovenya kampında ayak bileğinden sakatlık yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

TAKIM OTOBÜSÜNE TAM NOT

SARI-KIRMIZILI ekibin 2024-2025 sezonunda kullanacağı takım otobüsü tanıtıldı. İzmir temsilcisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Takım otobüsümüz yeni sezona hazır" ifadelerine yer verildi. Takım otobüsün üzerinde İzmir ekibinin kazandığı kupaların görseline ve armaya yer verilirken, otobüsün üzerine "Efsanesin tarihinle" sloganı yazıldı. Yeni sezon için yenilenen takım otobüsü taraftarlar tarafından da oldukça beğenilirken, yapılan paylaşımın altında sarı-kırmızılı yönetime onlarca teşekkür mesajı yazıldı.