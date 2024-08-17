Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli mi? İşte detaylar...

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos'ta Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE 1, FENERBAHÇE 3 PUANDA

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.