Göz-Göz golcü avında

Trendyol Süper Lig'de milli takım arasına 6 puanla giren Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Southampton'un forveti Paul Onuachu ile ilgilendiği iddia edilen Göz-Göz'e, menajerler vasıtasıyla bir oyuncu daha önerildi. Bulgaristan'ın Chernomore takımının 29 yaşındaki forveti Atanas İliev, teknik heyetin transfer listesine girdi. Stoilov ve ekibinin yakından tanıdığı deneyimli futbolcu geçen sezon 12 gole imza attı. Boşta olan forvet ile ilgili kararı teknik heyet verecek.

HÜCUMA GÜÇ KATACAK

Kadrosunda Juan, Romulo ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, Onuachu ya da İliev transferiyle hücum takviyesini tamamlamak istiyor. Kariyerine Cherno More Varna takımında başlayan İliev; Dobrudzha, Montana, Botev Plovdiv ve Ascoli'de oynadı. Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli golcünün de vatandaşı Stoilov'un ekibi Göztepe'de forma giymeye sıcak bakıyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN 3 DEMİRBASI

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Göztepe'de 3 futbolcu tüm maçların hepsinde 90'ar dakika süre almayı başardı. Teknik direktör Stanimir Stoilov; Brezilyalı stoper Heliton ve golcü Romulo ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i hiçbir karşılaşmada oyundan çıkarmadı. Üç futbolcu da 360'ar dakika süre alarak Bulgar teknik adamın vazgeçilmezleri oldu. Göztepe'de Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi sol bek Djalma Silva aldı.

ONUACHU HEYECAN YARATTI

GÖZTEPE gibi Sports Republic şirketi tarafından yönetilen Southampton'un forveti Paul Onuachu'nun transfer olacağı iddiası, sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Göz-Göz'lü futbolseverler sosyal medyada, "Onuachu gelirse, Stoilov'un Avrupa Kupaları'na katılma hedefini gerçekleştiririz" görüşünde birleşti. Kulübü Southampton'da düşünülmeyen 30 yaşındaki golcü, Avrupa'da transfer sezonunun da bitmesiyle Türkiye ya da Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından biriyle anlaşması bekleniyor.

EDUARDO GUERRERO İÇİN KİEV DEVREDE

GÜNEY Amerika basınında çıkan habere göre Göztepe'nin, Ukrayna ekibi Zorya'nın 2000 doğumlu Panamalı forveti Eduardo Guerrero'yu transfer etmek istediği ancak Dinamo Kiev'in, Zorya'nın istediği bonservis ücretini vererek transferi bitirdiği öğrenildi.

İSMAİL KÖYBAŞI FORMAYI UNUTTU

SON 2 sezon Göztepe'nin vazgeçilmezi olan kaptan İsmail Köybaşı, Süper Lig döneminde formasını Djalma Silva'ya kaptırdı. İlk 4 maçın sadece 2'sinde toplam 10 dakika görev alan 35 yaşındaki oyuncunun, yıl sonunda futbolu bırakıp teknik ekibe katılması bekleniyor.