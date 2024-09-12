Göz-Göz’de rota İspanya

TRENDYOL Süper Lig'de bu haftayı bay geçirecek Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, yaz dönemi transfer sezonunun kapanmasına iki gün kala yeni bir bomba patlatmak için harekete geçti. Göz-Göz, ön bölgede alternatifli bir kadro yaratmak için Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki santrafor Mariano Diaz'a kanca attı.

BUGÜN GÖRÜŞME YAPILACAK

Son olarak İspanya'da Sevilla formasını terleten deneyimli oyuncuyu takıma kazandırmak için girişimlere başlayan kurmaylar, oyuncuyla bugün masaya oturacak. Geçtiğimiz aylarda Sevilla ile kontratı sona eren Diaz'ın birçok kulüp ile temasta olduğu öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Diaz ile vakit kaybetmeden sözleşme imzalayacak kurmaylar, hücum hattını Romulo, Juan, Kubilay Kanatsızkuş ve Mariano Diaz'a emanet edecek.

ŞU AN BOŞTA BULUNUYOR

Süper Lig'den Gaziantep FK'nın, 1. Lig'den ise Amedspor'un da oyuncuyu transfer etmek için devrede olduğu belirtildi. Diaz'ın sarı-kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu kaydedilirken, kurmayların nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov "Bizim oyun sistemimiz mutlaka 4 forveti gerektiriyor. Rotasyona ihtiyacımız oluyor. Mutlaka bir santrafor daha alacağız" demişti.

GÖZ-GÖZ'DEN KALECİ HAMLESİ

TRENDYOL Süper Lig'de sezona 3 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan Göztepe, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. 27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmaya hazırlanan İzmir ekibi, bu boşluğu doldurmak için de son olarak İskenderunspor'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasında bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Böylece Göztepe'nin kaleci rotasyonunda Mateusz Lis, Arda Özçimen ve Emircan Seçgin olacak

YALÇIN'IN TALİPLERİ ÇOĞALDI

GÖZTEPE'DE kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'a talipler artıyor. Süper Lig'den Antalya, 1. Lig temsilcisi Iğdır FK ve Kocaeli'nin de istediği oyuncu için Alanya'nın da devreye girdiği belirtildi. Göztepe yönetimi ile masaya oturan Alanyaspor'un Yalçın transferinde en iyi teklifi verdiği kaydedildi.