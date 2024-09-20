Göztepe’de Kubilay şoku

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un değişilmez ismi olan hücumcu Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlandığı açıklandı. Antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle idmanı yarıda bırakan Kanatsızkuş'un yapılan tetkikler sonucu 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Göztepe'den yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle sponsorumuz EMOT Hastanesi'nde, kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

KUBİLAY ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçen sezon transfer edilen Kubilay'ın takıma kazandırılması oldukça eleştirilmişti. Ancak Kubilay, sahadaki mücadeleci oyunuyla birçok taraftarın sevgisini kazanmış ve ilk 11 oyuncusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl 1. Lig'de mücadele eden Göz-Göz'e 32 maçta 4 gol, 3 asistlik bir katkı sunan Kubilay, bu sene 4 karşılaşmada forma giyme başarısı gösterdi. Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Ankaragücü, Yeni Malatya, Çaykur Rize gibi takımlarda da forma giymişti.

"GELECEKTE DAHA BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ"

GÖZTEPE'NİN Sportif Direktörü Ivan Mance kulübün sosyal medya sayfalarına değerlendirmelerde bulundu. Kulüpte 2 yıldır görevde olduğunu belirten Hırvat spor adamı, "Harika bir yolculuğumuz var. Buraya geldiğimde kulübün en iyi olduğu anlardan biri değildi. Hep birlikte bir şeyler inşa etmeyi başardık ve ilk hedefimize ulaştık. Bu hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Projemizin ilk bölümünü başarıyla bitirdik. Göztepe Süper Lig'e ait. Şimdi ise geleceğe bakıyoruz. Enerji doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.